更新／全球第二位！西班牙第一夫人確診新冠肺炎　全國封鎖15天

▲總理桑傑士和夫人瑪麗亞。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

西班牙總理辦公室證實，第一夫人證實得新冠肺炎，訊息中補充，夫人瑪麗亞（María Begoña Gómez Fernández）和總理桑傑士（Pedro Sanchez）情況良好。瑪麗亞為全球第二位確診的第一夫人，第一位是加拿大總理杜魯道的妻子，蘇菲（Sophie Grégoire Trudeau）。

與此同時，總理桑傑士宣布，西班牙將實行15天全國封鎖措施，並表示這是為了遏止新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散的「非常決策」。所有餐廳、酒吧、飯店、學校和其他非必要商號都必須關閉，人們只有在必要的情況下，如添購食物和藥物、上班、看診和到銀行辦事，或是出發前往幫助照護年長者或小孩時，才能夠被允許踏出家門。

「從現在開始，我們已經步入新的階段」，桑傑士在電視上對全國演講，「為了打敗病毒，我們出手不會猶豫不決。我們把健康放在第一優先。」他指出，全國警察統一由內政部長發號施令，未來如有必要的話，不排除部署軍隊。

西班牙人口數約4600萬人，目前確診人數已經高達6315人，191人死亡，517人痊癒出院；根據《美聯社》引述西班牙衛生當局指出，超過半數的病患都集中在首都馬德里（Madrid）。



出稿0719

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