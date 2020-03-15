伊朗創單日紀錄97死破1.2萬確診　總統痛批美國制裁：嚴重阻礙防疫

▲羅哈尼向多國求助。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗過去24小時創下單日新增死亡數最高紀錄──97死，累計611人死亡，12,729例確診。與此同時，美伊兩國糾紛讓伊朗情況更加慘重，總統羅哈尼（Hassan Rouhani）指責美國的石油與經濟制裁，成為防疫的「嚴重阻礙」。

伊朗國營媒體和外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）14日指出，羅哈尼已經去信給多國領導人，並在信件中抱怨美國的經濟制裁嚴重拖累防疫速度。札里夫更在推特上痛罵，「讓霸凌者殺死無辜的人是不道德的」。

▲伊朗疫情嚴重，財政困窘。（圖／路透）

疫情衝擊力道之強，伊朗轉眼已變成中東地區第一、全球第三嚴重的國家，加上沙烏地阿拉伯和俄羅斯展開「石油低價殊死戰」，讓原本就受美國石油和天然氣制裁的伊朗，經濟情況更形嚴峻。雙重夾擊下，伊朗終於在將近58年後，低頭向國際貨幣基金組織（IMF）開口要錢，金額為50億美元（約新台幣1506億元）。

首都德黑蘭（Tehran）的民眾近日紛紛在社群網站上，轉貼從週日（15日）開始民眾不得出門的消息；對此，總督莫山尼班德佩（Anoushirvan Mohseni-Bandpey）出面澄清，政府並沒有計畫封城，並稱謠言是「大謊言」。