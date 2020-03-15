　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗創單日紀錄97死破1.2萬確診　總統痛批美國制裁：嚴重阻礙防疫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。（圖／路透社）

▲羅哈尼向多國求助。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗過去24小時創下單日新增死亡數最高紀錄──97死，累計611人死亡，12,729例確診。與此同時，美伊兩國糾紛讓伊朗情況更加慘重，總統羅哈尼（Hassan Rouhani）指責美國的石油與經濟制裁，成為防疫的「嚴重阻礙」。

伊朗國營媒體和外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）14日指出，羅哈尼已經去信給多國領導人，並在信件中抱怨美國的經濟制裁嚴重拖累防疫速度。札里夫更在推特上痛罵，「讓霸凌者殺死無辜的人是不道德的」。

▲▼伊朗醫療團隊進行消毒，避免新冠肺炎（COVID-19）疫情進一步蔓延。（圖／路透）

▲伊朗疫情嚴重，財政困窘。（圖／路透）

疫情衝擊力道之強，伊朗轉眼已變成中東地區第一、全球第三嚴重的國家，加上沙烏地阿拉伯和俄羅斯展開「石油低價殊死戰」，讓原本就受美國石油和天然氣制裁的伊朗，經濟情況更形嚴峻。雙重夾擊下，伊朗終於在將近58年後，低頭向國際貨幣基金組織（IMF）開口要錢，金額為50億美元（約新台幣1506億元）。

首都德黑蘭（Tehran）的民眾近日紛紛在社群網站上，轉貼從週日（15日）開始民眾不得出門的消息；對此，總督莫山尼班德佩（Anoushirvan Mohseni-Bandpey）出面澄清，政府並沒有計畫封城，並稱謠言是「大謊言」。

ET快訊
突然一晃！台南09:52發生規模4.2地震　「最大震度4級」
NBA又1例確診新冠肺炎！活塞前鋒中鏢..上周曾對戰爵士
下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭　父拚第四胎得子…嫌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴西港口郵輪「銀幻號」78歲翁確診！　全船609人隔離中

不斷更新／南韓累計8162確診！川普檢測結果出爐　西班牙全境封鎖15天

伊朗總統點頭了！11省部分封鎖抗疫　300萬人現金補助

伊朗創單日紀錄97死破1.2萬確診　總統痛批美國制裁：嚴重阻礙防疫

將動用「反恐科技」追蹤新冠患者！　以色列總理：我們要仿效台灣做法

更新／白宮醫師證實：川普病毒檢測結果出爐！

更新／全球第二位！西班牙第一夫人確診新冠肺炎　全國封鎖15天

防堵新冠肺炎！　西班牙祭出「非常政策」15天全國封鎖措施

義大利破2萬確診1441死！　網用量增20％「迷因圖瘋傳」：幫助緩解寂寞和恐慌

紐約新冠肺炎出現首死！　市長怪川普「若病毒檢測到位」：可挽回更多人命

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

巴西港口郵輪「銀幻號」78歲翁確診！　全船609人隔離中

不斷更新／南韓累計8162確診！川普檢測結果出爐　西班牙全境封鎖15天

伊朗總統點頭了！11省部分封鎖抗疫　300萬人現金補助

伊朗創單日紀錄97死破1.2萬確診　總統痛批美國制裁：嚴重阻礙防疫

將動用「反恐科技」追蹤新冠患者！　以色列總理：我們要仿效台灣做法

更新／白宮醫師證實：川普病毒檢測結果出爐！

更新／全球第二位！西班牙第一夫人確診新冠肺炎　全國封鎖15天

防堵新冠肺炎！　西班牙祭出「非常政策」15天全國封鎖措施

義大利破2萬確診1441死！　網用量增20％「迷因圖瘋傳」：幫助緩解寂寞和恐慌

紐約新冠肺炎出現首死！　市長怪川普「若病毒檢測到位」：可挽回更多人命

伍德本季大爆發卻染新冠　12日戰七六人出現症狀送醫

台灣北方雲散！鄭明典：乾冷空氣到了　入夜後再冷一波「局部最冷9°C」

「口罩2.0」曾考慮一次50片！唐鳳爆決策幕後　公衛考量打消念頭

巴西港口郵輪「銀幻號」78歲翁確診！　全船609人隔離中

防戴口罩成治安漏洞　台灣代駕推「人臉辨識」確認後才可接單

吞口水怪怪的！喉嚨痛「4種自療法」免吃藥　醫：鹽水漱口有效

累計3確診疑「糞管傳播」再現！　港府急撤離「亨泰樓」高層住戶

新竹縣出現首例新冠肺炎　衛生局證實：患者前往歐洲出差　

「一樓開店」居住品質下滑？　網曝「施工方式」成安全關鍵：影響整棟大樓

奧斯塔羅12星座一周運勢0316-0322　水瓶經濟壓力大、射手職場口角多

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

國際熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

確診男坐過的沙發…酒店妹坐3分鐘被傳染

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

譚德塞：歐洲成病毒中心，超過中國

即／川普爆「已接受病毒篩檢」！

更／全球破15.6萬確診近6000死！川普檢測結果出爐

更／西班牙第一夫人中鏢！全國封鎖15天

義大利破2萬確診1441死！網路用量大增

即／西班牙宣布：封鎖全國　16日上午生效

她為取悅愛人開心　綁架女友6月大兒「丟水溝淋油燒」

法總理下令：關閉全國商店　只留3類設施

德宣布停課「佛系禁令」可繼續上學…

美CDC秘密文件曝！估全美170萬人死

紐約新冠肺炎出現首死！醫療單位超緊張

更多熱門

相關新聞

將動用「反恐科技」　以色列總理：要仿效台灣

將動用「反恐科技」　以色列總理：要仿效台灣

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）周六（14日）公開表示，會仿效類似台灣的方法；除此之外，計畫使用反恐追蹤技術，並且關閉部分經濟以減少新冠肺炎的感染風險。

美國確診破2200　黃安酸：自大帶來浩劫

美國確診破2200　黃安酸：自大帶來浩劫

更／川普病毒檢測結果出爐

更／川普病毒檢測結果出爐

確診寵物犬「2度篩檢陰性」 　交還女富豪飼主

確診寵物犬「2度篩檢陰性」 　交還女富豪飼主

更／西班牙第一夫人中鏢！全國封鎖15天

更／西班牙第一夫人中鏢！全國封鎖15天

關鍵字：

伊朗武漢肺炎新型冠狀病毒確診

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

台灣準備17年！疾管署職員揭防疫真相

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

新店捅死人　兇嫌坦承：可能殺完人再自殺

新店男叼菸背刺一刀！騎士死前「滿臉錯愕」

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

確診男坐過的沙發…酒店妹坐3分鐘被傳染

下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

更多

最夯影音

更多
新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面