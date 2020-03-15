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確診男躺的沙發…酒店妹「坐3分鐘被傳染」發燒！老闆看監視器傻眼

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▲▼日本愛知縣蒲郡市確診男躺的沙發…酒店妹「坐3分鐘被傳染」發燒！老闆看監視器傻眼。（圖／翻攝推特）

▲日本愛知縣蒲郡市確診男躺的沙發…酒店妹「坐3分鐘被傳染」。（圖／翻攝推特）

記者許力方／綜合報導

日本愛知縣蒲郡市一名50多歲的男子，4日時得知自己確診新冠肺炎，竟違反隔離令，和家人說「我要出去散播病毒」，當晚就跑去居酒屋、酒吧等處，抱著小姐歡唱，隨後坦承自己檢驗陽性，遭請出店內，事後一名30多歲的女店員中鏢，但她完全沒有和男子直接接觸，只是坐在沙發上同一個位置。

日媒追蹤這名中年確診男的下落，發現他4日得知自己感染新冠病毒後，就跟父母說「我想出去散播病毒」，隨後晚上就前往居酒屋，當時還沒有透露自己檢驗陽性，之後又跑去酒吧，待了40分鐘，在候客室沙發又坐又躺，後來被帶位後，指定一名陪坐小姐親密摟抱，還握著麥克風一起放聲唱歌，近距離接觸超過30分鐘。

▲▼日本愛知縣蒲郡市確診男躺的沙發…酒店妹「坐3分鐘被傳染」發燒！老闆看監視器傻眼。（圖／翻 攝推特）

▲網友目擊封鎖現場全面消毒的畫面。（圖／翻攝推特）

當時酒吧老闆從友人得知，男子曾放話說「在小鋼珠店、餐廳散播病毒」，經詢問他才坦承自己確診新冠肺炎，老闆氣得把他請出店內，隨後報警並通知衛生單位，警方穿上防護衣到場，同時店家也被要求暫停營業2周，當晚便全面消毒，男子被依業務妨害罪嫌調查。

酒吧被害至今都還沒重新營業，對全員進行檢驗，結果顯示，曾接待男子的女店員和收銀人員3人都呈陰性，但一名完全沒有接觸過他的30多歲外籍女店員竟確診感染，這讓老闆大吃一驚！監視器畫面顯示，確診男當時在店裡呆的40分鐘裡，和感染女店員根本沒有碰面，甚至連擦肩而過都沒有。

老闆受訪時說，感染女店員並沒有接待男子，兩人至少隔了3、4公尺以上，她只是在男子離開後候客室沙發約2分半後，坐到那張沙發同一個位置，化妝約30分鐘，隨後於8日出現發燒症狀，12日確診新冠肺炎。

確診男傳染病毒的案例在日本網路上熱烈討論，網友痛罵他惡意散播，簡直是「生化武器」，蒲郡當地更出現不少目擊者公開防疫人員到場的恐怖畫面，報導不到一天就吸引大批網友啟動肉搜，曝光他的姓名、前科等，也有人捕捉到衛生人員疑似搜索確診男住處的現場。

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