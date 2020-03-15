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上班族公認最苦行業前三名　醫護人員、下水道工、消防人員

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▲▼ 南韓醫護人員。（圖／路透）

▲ 醫護人員。（圖／路透）

記者余弦妙／台北報導

1111人力銀行日前針對最勞苦行業進行調查，高達8成7的上班族因為工作勞苦而萌生想離職的念頭，除了上班族自評有多勞苦外，也讓上班族票選哪些職務最辛苦，調查發現公認最苦的職務第一名是醫護人員(49.6%)、其次分別是下水道工/修路工(45.8%)、消防人員(38.8%)、看護(34.3%)以及洗窗工/搬家工(34.2%)。

而上班族認為這些行業辛苦的主因在於職業災害/職業傷害(29.2%)、心理壓力/責任重(27.3%)、身體疲累(26.1%)、工作環境危險 (24.8%)以及工時過長(23.5%)。

請繼續往下閱讀...

對上班族來說，至少要有4萬4,602元的薪資才願意從事，以這份調查中上班族現職3萬6,051元的薪資來做比較，等於要加薪8,551元，才願意從事，更有(14.7%)的上班族表示，加再多薪水都不願意。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，各行各業的工作都有其勞苦的部分，在過往的調查中，最辛苦的職務不脫「高風險」、「高工時」、「高勞力」的三高工作，調查期間正逢新冠肺炎疫情，「醫護人員」冒著高風險在第一線的犧牲奉獻，可說是置生死於度外，全民有目共睹因此排名躍升。

何啟聖也說，剩下的「下水道工/修路工」則是要忍受髒汙、惡劣的工作環境，「消防人員」出入火場拯救生死邊緣的民眾，「洗窗工/搬家工」必須付出大量的勞力，在高空中作業、負重，「看護」工作需要24小時貼身照顧患者，幾乎沒有喘息的空間，在多數上班族心中，這些職務在工作上付出超乎常人的辛勞，基於以上原因才會上榜。

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