疫情蔓延恐慌情緒高漲　外銀點名3大族群「疫」起迎轉機

▲新冠肺炎疫情擴散全球，金融市場也跟著動盪不安，引起投資人繃緊神經。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情蔓延，瑞銀認為，對投資人來說，目前情勢喜憂參半，不過危機往往也會加快變革，可望為5G、大數據和人工智慧（AI）合力推動社會邁向「萬物智慧」提供了契機。

隨著疫情尚未見遏止之勢，全球金融市場走勢也跟著起伏震盪，瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭表示，對投資人而言，形勢喜憂參半，其中壞消息是，不明朗時期可能比預期拖的更久，或許將持續至第2季，對經濟造成更大的衝擊，但好消息是，大陸情勢似乎正在改善，當地政府也推出強力措施來重振經濟活動。

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陳敏蘭指出，全球政策寬鬆應使風險資產的基本面保持不變，但投資人在市場和產業布局上要精挑細選。即使全球旅遊業面臨巨大衝擊，從酒店、航空公司到商場等各個方面皆受到波及，不過機會也以意想不到的方式浮現。

不過，陳敏蘭認為，危機往往會加快變革，而這次疫情為5G、大數據和人工智慧合力推動社會邁向「萬物智慧」提供了契機。舉例來說，人工智慧不僅被用於新冠病毒的基因組測序，也被用於尋找在大陸以外疫情傳播的預警信號以及追蹤密切接觸者。

隨著各國政府加大防控和治療，在人工智慧和5G領域的私人投資可能會獲得進一步提振。陳敏蘭分析，亞洲在5G相關技術上的支出料將大幅攀升，從2019年的75億美元升至2025年的1,500億美元，使得上游行業（如半導體和設備）及下游行業（如智慧型手機）受益。

在大陸主要城市陸續封城，電子商務、線上教育、線上醫療、線上娛樂和遠端辦公類APP的普及率急速上升。根據資料顯示，到2030年料將新增20億互聯網使用者，對線上商業模式的需求將繼續成長，遠遠超出這次疫情帶動的需求。由此可見，支持這些業務的基礎科技，將進一步蓬勃發展，像是人工智慧和雲端計算。