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全球股市大震盪　台股基金中長期買點浮現

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▲▼3/13台股受美股暴跌影響出現恐慌性賣壓，開盤隨即下挫七百多點。收盤前跌勢趨緩拉尾盤，跌幅縮小下跌兩百多點。（圖／記者湯興漢攝）

台股13日黑色星期五，受美股暴跌影響出現恐慌性賣壓，一度跌破萬點。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延全球引發全球股市大地震，產油國大打價格戰使得油價崩跌更使得行情雪上加霜，台股亦敵不過美股大跌拖累而回檔修正，法人認為，因近期在國際股市連續回檔之下，台股亦震盪劇烈，近期回檔反而為中長期投資製造出好買點。

群益投信董事長賴政昇表示，根據歷史統計，在台股處波段低位時以定期定額方式投資台股基金，短、中、長期取得的報酬率和勝率俱佳，建議投資人可趁勢以台股基金布局，抓緊近在身邊的投資契機。

請繼續往下閱讀...

賴政昇認為，台股現金殖利率水準於主要股市中名列前茅，對於國際資金極具吸引力，再者，疫情雖然短期為市場帶來衝擊，但長線大循環並未因此終結，反而為未來建構更強勁回溫的可能性。

根據過往20年經驗，當台股波段低位時採定期定額投資台股基金，後1年、後3年平均報酬率近8%、15%，勝率都有8成，若投資時間拉長至5年，平均報酬率更達3成，勝率為百分百，是最省時省力參與台股行情，又能取得不錯回報的投資工具。

▼2000年來從波段低位開始定期定額投資台股基金之後續平均表現。（資料來源：Lipper、2020/03/1。表格整理：群益投信）

▲▼2000年來從波段低位開始定期定額投資台股基金之後續平均表現。（資料來源：Lipper、2020/03/1。表格整理：群益投信）

賴政昇表示，除了擁有高現金殖利率優勢之外，台股產業競爭力也強，在當前全球主流創新趨勢如：5G、電動車、物聯網等相關供應鏈中都扮演重要角色，如受惠5G應用之功率放大器、各世代晶片、散射元件等等，抑或是與電動車產業相關之鋰電池、隔離膜。

賴政昇表示，不僅如此，投資題材豐富也是台股優勢之一，舉凡即使在疫情干擾之下，依舊能在台股中找到合適的投資標的，如因疫情而受惠的宅經濟概念股，如電競、遊戲機相關，以及與遠端視訊會議和線上教學相關之雲端運算和資料中心個股，顯示在不同趨勢和市況之下，台股基金都能靈活調整因應為宜，是值得定期定額、長期投資之績優市場。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，投資人可先從疫情改變了甚麼去思考布局邏輯並檢視手中持有部位？除了部分生活習慣、消費習慣受到顯著影響外，長期受關注的產業趨勢因為疫情而改變的並不多，雖然獲利預估面臨下修壓力，獲利預期下跌連帶反映在股價走勢上，但在齊跌過程中，仍不宜忽視要審視對投資組合的長期看法。

針對這波大跌，廖哲宏表示，流動性並不是這波下跌主因，也是我們認為這波下跌不是金融風暴，需求急凍讓各方開始預期經濟要衰退，而今年到目前才三月，後續各國政府仍有較多時間來為今年GDP增長努力，但後續貨幣政策、財政政策的效益如何，則仍需要再觀察。

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