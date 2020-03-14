扣件線材大廠春雨看好台印內需　上半年營運審慎觀察疫情發展

▲春雨工廠表示，今年上半年營運審慎觀察疫情發展。(圖／翻攝自春雨官網)

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨工廠表示，大陸地區只要人流、物流能持續恢復，即可逐步拉高產能利用率，最壞情況應已過去，透過台、印二地內需的帶動，將可適度抵銷疫情帶來的外在不確定性，上半年營運審慎觀察疫情發展。

春雨表示，新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，增添不確定性，針對台灣外銷及中國市場部分，公司將密切觀察疫情後續發展狀況，並對於台灣、印尼二地的內需市場則維持樂觀看法。

請繼續往下閱讀...

春雨進一步說明，台灣內需在中鋼開出第二季盤價全面調漲下，指標客戶下單量均已達標，只要國內新冠肺炎疫情控制得當，來自基建、都更及台商回流潮帶動的廠辦興建需求，將是繼續拉升相關鋼材產品成長的關鍵動能。

另外，印尼廠因當地建築扣件需求持續殷切，出貨保持順暢。總括來看，儘管目前因大環境保守致使客戶備貨轉趨觀望，透過台、印二地內需的帶動，將可適度抵銷疫情帶來的外在不確定性。

依據財報，春雨工廠2020年2月自結營收為新台幣5.53億元，較去年同期減少2.41%，累計今年前2月自結合併營收11.82億元，較去年同期減少15.6%。