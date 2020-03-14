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大阪飯店推「「日本人專用樓層」防新冠肺炎　網痛批國籍歧視

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大阪市西成區的「來山商務旅館」因訂價低廉，受到背包客喜愛。（圖／Google Mapa）

▲大阪市西成區的「來山商務旅館」因訂價低廉，受到背包客喜愛。（圖／Google Mapa）

圖文／CTWANT

日本境內新冠肺炎確診於12日已達1337人，許多商家也紛紛開始注重防疫。位於大阪市一間平價飯店，由於有許多外國客入住，特地推出「日本人專用樓層」，以免日本人遭到傳染。飯店此舉遭到網友痛批是國籍歧視，方案也已從訂房網站撤下。

據《朝日新聞》報導，這間大阪市西成區的「來山商務旅館」（ビジネスホテル 来山）日前在樂天旅遊、Jala等知名日本訂房網站上推出樓層限制，限期至4月11日，讓擔心被外國人感染的日本人能放心入住，稱為「限時計畫」。

此舉雖未違反日本飯店相關法律，卻遭到網友批評「明顯的國籍歧視」；業者在3月9日已下將此方案下架並表示歉意，「很抱歉讓旅客對我們訂定的計畫名稱感到不舒服。」來山商務旅館有多種房型，訂價最低每人日幣千元出頭。（合成圖／來山商務旅館官網）
▲來山商務旅館有多種房型，訂價最低每人日幣千元出頭。（合成圖／來山商務旅館官網）

來山商務旅館由於訂價便宜，是許多背包客的住宿首選，許多台灣網友也大讚超值。飯店負責人山田秀典表示，自2月下旬以來，公司每天都收到許多旅客詢問「是否有很多大陸客？」並出現退訂潮，住房率只剩一半，所以才想以此方案提振業績。

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