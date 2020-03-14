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英國首相強生防疫髮夾彎！　最快下周末禁大型集會

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▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）12日召開記者會，表示雖然新冠肺炎應對戰略提升至「延宕」階段，但運動賽事仍將如常舉行，並稱現階段不考慮停課，不過時隔不過一天後，各家英國媒體便接獲風聲，指稱首相政策大轉髮夾彎，預備在下周末禁止大型群眾集會。

據《衛報》報導，除了呼籲老人避免外出、勤洗手等，強生在記者會上並未有其他具體抗疫建議，還指稱停止運動賽事對抗疫「幫助甚微」。

相比之下，歐洲各國則已紛紛採取緊急抗疫措施，不少國家已關閉電影院、劇院、俱樂部及酒吧等人潮聚集處，並宣布各級院校因應疫情停課，已減緩病毒傳播速度。

英國女王伊莉莎白也在強生的記者會後，罕見取消下週部分公開行程，英格蘭足球自主主管單位也宣布延遲4月3日前的所有賽事，包括橄欖球、板球、倫敦馬拉松等大型賽事也喊卡，顯然對中央宣稱的防疫說詞並不贊同。

世衛組織則在13日記者會表示，若想遏阻疫情擴大，就要採取所有可能措施，「不單是篩檢、隔離、疫調，甚至是減少人群接觸，我們要做一切能做的。」

在世衛記者會數小時後，數家英國媒體便接到風聲，指唐寧街首相官邸的策略大轉髮夾彎，預計將在下週末禁止大型活動，包括體育賽事及音樂會等，以減輕對警察及緊急救護單位的壓力，但沒有具體說明將受影響的規模，禁止時間也還沒確定。

 
 
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