日本確診人天天有！譚德塞大讚「防疫做得好」　竟是安倍海捐47億給WHO

▲日本捐出47億給WHO。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生組織（WHO）日前召開記者會，提到歐洲已經成為新冠肺炎的疫情中心，且已達到全球大流行的標準。而日本疫情在國際上屬於重疫區，但WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）13日在記者會上大力稱讚日本的防疫處理。記者會尾聲才提到感謝日本響應WHO的捐錢抗疫活動，大手筆捐出1億5500萬美元（約台幣47億元）。

根據《Tribrtown》報導，譚德塞在記者會上提到，日本在安倍政府的防疫政策下，深入調查群聚感染的問題，適時阻止疫情在日本擴散。另外WHO日前發起「捐錢」的活動，日本也在本周捐款1億5500萬美元，譚德塞本人相當感謝，「這次的捐款活動，很多國家、個人都有響應」，此外，Google與Facebook總部都有參與。

譚德塞表示，這些捐款都將變成添購醫療用品的資金，包括第一線人員的防護設備、醫療用品等。過去停靠在橫濱港口的鑽石公主號，其防疫工作遭到外界質疑太過鬆散，甚至有20多人未經篩檢下船，但譚德塞仍認為，日本的防疫工作與效率相當完善。

面對全球疫情，其中新冠肺炎起源地中國近日傳出疫情緩和，根據《產經新聞》報導，日本副首相兼財務大臣麻生太郎則回應，「會相信中國疫情緩和的人應該相當少」。截至14日午間，日本本土確診達到744診、死亡人數21。