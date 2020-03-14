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泰國增7例確診病例　演員馬修狄恩也感染「這不是開玩笑」

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▲▼泰國武漢肺炎。（圖／路透）

▲泰國13日新增7例新冠肺炎確診個案。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

泰國公衛部常務次長蘇坤（Sukhum Kanchanapimai）14日宣布，新增7起新冠肺炎確診案例。其中包含一名41歲的泰國男演員，雖然沒有公布該名男演員的名字，但泰英混血演員和歌手馬修狄恩（Matthew DeaneChanthavanij）昨日在個人IG上發文，確診感染新冠肺炎，要這幾天與他有密切接觸的人特別留意。

綜合外媒報導，這7起新增個案包括63歲的泰國女子，她是先前公布過的11人群聚感染中其中一人的母親；一名從日本返泰的20歲女學生；剛從日本返泰的57歲泰國女子，回到泰國後，傳染給30歲的女兒、33歲的女婿和4歲的孫女，因為共喝一杯飲料而互相感染；還有一名41歲的泰國男演員。

▲▼泰國41歲男演員馬修狄恩確診感染新冠肺炎。（圖／翻攝自instagram／matthew.deane1已驗證）

▲泰國41歲男演員馬修狄恩確診感染新冠肺炎。（圖／翻攝自instagram／matthew.deane1）

演員兼歌手的泰國男星馬修狄恩13日在IG上傳一段影片，告訴大家自己得到新冠肺炎，提醒所有人要注意身體健康，這幾天與他接觸過的人要特別留意，「這不是開玩笑」。許多網友看到影片後，紛紛在底下留言，祝福他早日康復。

馬修狄恩在泰國經營一間拳擊健身房，昨天歇業一天進行消毒；工作的電視台第三台（Channel 3）大樓，其中一個樓層也關閉兩週進行消毒，和他接觸過的工作人員也必須在家中自我隔離14天。

 
 
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