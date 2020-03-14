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川普海湖莊園晚宴「5人確診」　巴西總統將重驗下周揭曉

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）與巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在佛州海湖莊園共進晚餐，同桌至少4名官員確診新冠肺炎。（圖／路透）

▲美國總統川普與巴西總統波索納洛在佛州海湖莊園共進晚餐，同桌至少5名官員確診新冠肺炎。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在臉書說明他對於新冠肺炎（COVID-19）的檢驗結果為陰性，等同打臉當地媒體報導他確診的消息。巴西日報Estado de S.Paulo最新則指出，波索納洛將再次接受檢驗，預計下周初執行，以便排除任何他是否感染此種病毒的可能性。

《路透社》引述巴西媒體報導，一名總統的醫療人員透露，波索納洛直到下周都會待在官邸與外界隔離，從他接觸到確診者的時間開始算起，將隔離7天。根據匿名消息，為了完全確定他沒有感染新冠肺炎，他將於下周再次進行檢驗。波索納洛新聞辦公室的代表則拒絕回應此事。

波索納洛上周與多名巴西官員前往美國佛州的海湖莊園，與美國總統川普還有其他高官會面。在這場晚宴中，巴西的代表團已有4人確診，分別是波索納洛發言人沃恩加藤（Fabio Wajngarten）、參議員崔拉德（Nelsinho Trad）以及總統律師庫法（Karina Kufa）跟駐美國大使福斯特（Nestor Forster），另外邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）也中鏢，等同總共5人感染。

巴西國防部長席瓦（Fernando Azevedo e Silva）目前檢驗結果為陰性，其他巴西代表團之中的人物，波索納洛的妻子、外交部長艾拉烏喬（Ernesto Araujo）的結果則尚未公布。

►巴西駐美國大使確診「代表團第4人中鏢」！上周末曾與川普同桌吃晚餐

 
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