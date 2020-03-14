降低病毒傳播！美國首都、18州停課　川普宣佈進入國家緊急狀態

▲學生們從24日開始，可以在家裡接受遠距教學。（圖／取自免費圖庫Wikipedia／示意圖）



實習記者劉雪兒／綜合報導

隨著新冠肺炎蔓延至歐美國家，美國首都華盛頓特區公立學校宣佈，於16日起全校停課至31日為止，其中K-12（是將幼稚園、小學和中學教育合在一起的統稱）將停課到4月。除了首都之外，全美已有18州宣佈停課，而總統川普也宣佈「國家緊急狀態」以應對疫情。

據《CNN》報導，華府公立學校（DCPS）表示，停課期間，學生們從24日開始，可以在家裡接受遠距教學。據悉，為了降低病毒的傳播，美國各州正逐漸關閉學校。

據了解，目前停課的18州分別有，阿拉巴馬州、阿拉斯加州、德拉瓦州、伊利諾州、肯塔基州、路易斯安那州、馬里蘭州、密西根州、新墨西哥州、俄亥俄州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州、羅德島州、猶他州、維吉尼亞州、華盛頓州、西維吉尼亞州、威斯康辛州。

值得一提的是，川普14日宣佈進入「國家緊急狀態」，同時為各州及地方政府撥款500億美元（約新台幣1兆5000億元）的救災金，以對抗這次快速擴散流行病。

▼川普在白宮玫瑰園臨時召開記者會。（圖／翻攝Facebook／The White House直播）

