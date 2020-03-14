與確診病患同桌吃飯！川普陷感染危機　白宮醫師：不用檢測、隔離

▲白宮醫師表示川普不須接受隔離與檢測。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前曾在海湖莊園（Mar-a-Lago）的晚宴上，接觸過確診新冠肺炎的兩名巴西訪美代表團成員，讓外界不斷猜測川普是否要接受檢測。而白宮醫師康利（Sean Conley）則表示，川普沒有必要自主隔離，也沒有必要進行檢測。

巴西出訪美國代表團上週出席海湖莊園（Mar-a-Lago）晚宴時，曾經與川普同桌，而團內已有4人染疫，包含駐美國大使福斯特（Nestor Forster）、巴西總統發言人沃恩加登（Fabio Wajngarten）、參議員崔拉德（Nelsinho Trad）以及總統律師庫法（Karina Kufa）都中鏢。

▲川普（Donald Trump）與巴西總統波索納洛在佛州海湖莊園共進晚餐，同桌至少4名官員確診新冠肺炎。（圖／路透）



根據CNBC報導，康利表示，川普確實在接待代表團時與其中一人有過接觸，而該名確診病患在接受檢測前，從未出現任何症狀，而川普另外一名確診病患的接觸時間更長，但所有的互動都是在對方出現症狀之前，「這些拍照、握手的接觸都是在低風險範圍內，因此總統不用隔離，也不用進行檢測，同時總統也沒有出現任何症狀。」

而同樣身為代表團成員之一的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro），先前曾一度傳出已經感染新冠肺炎，後來又出面否認，而巴西日報Estado de S.Paulo最新則指出，波索納洛將再次接受檢驗，預計下周初執行，以便排除任何他是否感染此種病毒的可能性。