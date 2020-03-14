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美眾院363：40通過病毒補助法案　「加強免費篩檢」兩黨難得火速合作

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▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普表示期待簽署新冠肺炎相關法案。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國眾議院於當地時間14日通過一項關於新冠肺炎（COVID-19）的援助法案，票數為363票對40票，參議院預計於下周進行投票。總統川普此前在推特表示，民主黨與共和黨人都該投下贊成，他期待簽署法案。

綜合美媒報導，美國眾議院於14日凌晨12時30分許完成投票，以363票贊成對40票反對通過法案；此前，民主黨人與川普政府達成一項協議，內容包括新冠肺炎的免費檢驗、帶薪休假、穩定市場以及其他應對疫情的資源等。法案送交給參議院，預計於下周投票。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）13日表示，她很驕傲能與政府達成共識，解決未來的挑戰，「現階段將很快通過《家庭第一冠狀病毒應對法案》（Families First Coronavirus Response Act）。」先前，裴洛西與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）進行多次討論，難得美國兩大黨達成共識。

裴洛西強調，法案重點在於新冠肺炎的檢驗，將有助於讓沒有保險的人獲得免費的病毒檢測，內容還包括兩周的有薪假、病假等，另外，也將增加聯邦單位的資金，藉此支持地方政府掌握足夠的資源。

 
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