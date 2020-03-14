歐洲疫情爆發！東南亞各國祭旅遊限制　越南停發英國旅遊簽證

▲泰國曼谷蘇汪納蓬國際機場（Suvarnabhumi Airport）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎在全球累積確診超過14萬人，各國疫情也逐漸爆發，尤其近來歐洲各國確診數每天都飛快增加，許多國家也紛紛祭出新的旅遊限制。東南亞各國作為歐美人士最愛的渡假勝地，也在這波疫情中祭出更嚴格的旅行限制，希望能遏止新冠病毒持續傳入。

根據《高棉時報》報導，柬埔寨將從17日開始，禁止來自義大利、德國、西班牙、法國與美國的公民入境，預計這項禁令將持續30天；目前該國累積確診數為7例。越南官方媒體《Hanoimoi》消息則指出，越南將從15日開始，停止向歐洲申根區與英國公民發放旅遊簽證；目前確診數為47例。

泰國官方則將英國列入「社區傳播」名單，過去14天內曾到英國的旅客必須自我隔離14天，同時停止核發19個國家與地區的落地簽證，包含保加利亞、中國、印度、哈薩克、馬爾他、墨西哥、俄羅斯與台灣等。目前該國共有75人感染新冠肺炎。

菲律賓在本月初就針對許多國家發布旅遊禁令，有60多個國家都公民都無法入境該國；同時，菲律賓馬尼拉大都會區（Metro Manila）將實施宵禁（curfew），從15日到4月14日，每天晚間8時到凌晨5時實施（總共9小時），這段期間不得出門探訪朋友家人，也無法舉行聚會活動。目前該國確診數為64人。

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