快訊／菲律賓馬尼拉將實施宵禁　為期1個月「每天9小時」禁止外出

菲律賓當局展開嚴厲措施應對新冠肺炎。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

CNN與當地媒體最新消息指出,菲律賓馬尼拉大都會區將實施宵禁(curfew),從3月15日到4月14日期間,每天晚間8時到凌晨5時實施(總共9小時),這段期間不得出門探訪朋友家人,也無法舉行聚會活動。另外,馬尼拉將於15日實施社區隔離,首都地區所有課程與學校活動都將暫停,同樣直到4月14日。

BREAK: MMDA GM Garcia: The Metro Manila Council unanimously passed a reso having a curfew from 8 pm to 5 am starting March 15 to April 14. Exemptions: essentials like employees, supply chains, etc. Nonessentials are banned, like visiting friends and family, parties and gimmicks. pic.twitter.com/EU8IKgkjTL