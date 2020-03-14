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義大利疫情暴衝封國！　居民快閃合唱國歌提振士氣

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實習記者陳妙津／綜合報導

義大利疫情告急，全國封鎖，至今已有17660人確診，1266人死亡。為了彼此激勵，義大利民眾13日晚間6點發起「聲音快閃」活動（Flashmob Sonoro），鼓勵大家在同一時刻打開窗戶唱歌，並拿起手邊的工具製造聲響，自拍影片上傳至活動頁面，表達出團結對抗新冠肺炎的不屈精神。

據《滾石》報導，義大利首都羅馬的樂團「Fanfaroma」發起「聲音快閃」（Flashmob Sonoro）的活動，活動頁面寫著，「無論是精通音樂、稍有涉略或是自備樂器都沒關係，重點是讓我們感受到，音樂是治癒心靈的最佳良藥，在這一刻我們需要它，所以讓我們打破沉默吧！這個活動旨不在追求完美，而是個悠遠的社會性實驗。」

▲▼義大利民眾發起聲音快閃，以唱國歌的方式表達團結抗疫的不屈精神。（圖／路透）

▲▼義大利民眾發起聲音快閃，以唱國歌的方式表達團結抗疫的不屈精神。（圖／路透）

▲▼義大利民眾發起聲音快閃，以唱國歌的方式表達團結抗疫的不屈精神。（圖／路透）

不少義大利民眾起身響應，並將在同一時刻製造聲響的畫面自拍上傳，還有人大聲合唱起義大利國歌《義大利人之歌》（Il Canto degli Italiani）。

新冠肺炎爆發至今，義大利是受災最嚴重的國家之一，上週開始取消所有音樂會及公共集會，並於本週開始實施全國封鎖。不過義大利文化部也像Fanfaroma一樣安排了長達了18小時的直播，給被迫鎖在家中的義大利民眾觀看，演出人員包括音樂家、藝術家、演員及科學家，並提供重要的防疫訊息。

 
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