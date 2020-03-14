最強硬措施！伊朗軍方24hrs清空所有街道商店　檢驗全國8000萬人口

▲伊朗醫療團隊進行消毒。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

伊朗國家電視台13日報導，該國的安全部隊將於未來24小時內清空各城市的街道，藉此對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，並誓言檢驗全國約8000萬人口是否確診。

《路透社》援引伊朗國家電視台指出，安全部隊將清空該國所有城市的街道，武裝部隊參謀總長巴格里（Mohammad Bagheri）表示，執法人員、安全委員會以及其他官員會清空商店、街道的人潮。他並未說明這些人是否會被逮捕，或是會只被單純要求回家。

根據《法新社》（AFP），伊朗13日誓言未來24小時清空全國的街道，以便讓所有公民都能進行病毒檢驗，該國人口超過8000萬，這是疫情爆發以來最嚴厲的措施。伊朗截至今（14）日上午11時為止，共有1萬1364人確診，其中至少514名患者死亡。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）12日指示武裝部隊帶頭打擊新冠病毒。巴格里則說明，接下來10天，整個伊朗都會受到網路、電話等形式監控，如果必要，也會派出人員親自監督，並將徹底檢查有病症的人。

多名伊朗高官都感染新冠肺炎，其中也有死亡案例，最新的疑似病例為哈米尼的高級顧問維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati），他11日出現輕微症狀，隨後接受隔離。伊朗外交部長扎里夫（Javad Zarif）則呼籲國際貨幣基金組織（IMF）站在歷史中「對的一方」，他也要求聯合國結束美國祭出的制裁。