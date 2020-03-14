疫情牽動全球股市　謝金河：肺炎病毒把歐美弄得四腳朝天

▲謝金河認為，這波肺炎病毒把歐美弄得四腳朝天。（圖／路透）

記者邱倢芯／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情使得全球股市發生動盪，財訊傳媒董事長謝金河今（14）日在臉書上直言，疫情像核彈般，把歐洲、美國撂倒在地，肺炎病毒把歐美弄得四腳朝天。

謝金河指出，過去一週，美國道瓊工業指數漲跌都以千點計，這兩天放大至2,000點；12日美股重挫2,352.62點，創了歷史最大跌點，13日又大漲1,985點，又創歷史最大漲點，美股多空交戰仍然非常激烈。

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謝金河認為，從股市的反應來看，這一次中國國家隊表現最堅挺，股市站在高峰上；而這次的疫情股市衝擊，最弱的是歐洲，股市跌下去，就爬不起來了，德國這次的積弱不振，這也代表德國享受歐盟大國利益可能到尾聲。新興市場也有危機，巴西里拉、印度盧比、南非幣崩跌，股價大跌已有預兆。

至於在亞洲股市方面，謝金河則表示，東恊市場瀕臨危險邊緣，印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞股市都創下5年新低，印度股市在5天內大跌12,884.9點，也是盛極而衰的訊號，這是金融海嘯後東恊的奔馳面臨挑戰。

跟台灣競爭的南韓，這次股市傷最重，南韓股市從2,607.1點殺到1,680.6點，這是金融海嘯後的最低，也代表南韓經濟滿佈荊棘。反觀台股這兩天雖大跌，股價並沒有跌破2019年低點，謝金河稱讚台股表現超強，像對抗肺炎疫情般的穩健。