幸福企業拼防疫　橘子集團兩大招讓員工安心上班

▲除了把關員工的健康外，橘子集團企業托育中心也舉辦衛教講座。（圖／橘子集團提供）

記者邱倢芯／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，有些企業主開始思考除了要求員工在家工作之外，還能為他們做些什麼；為了讓員工疫情期間安心工作，橘子集團就採取了兩大措施，就是要讓讓員工與訪客安心。

辦公區域嚴格把關 杜絕感染源

為了要讓員工有安心的辦公環境，員工與訪客的體溫管理是第一步；橘子集團指出，員工統一由大門進出，體溫超過37.5度不得進入辦公區域；訪客則是需經公司長官同意，才能進入辦公區域。

請繼續往下閱讀...

員工公共用餐區域也常常成為防疫死角，為避免人員間飛沫傳染，橘子集團要求其員工餐廳廚房與櫃檯員工、清潔同仁皆配戴口罩；餐點與飲料也都加上上蓋，以避免飛沫不慎接觸。

且除了原本的員工餐廳外，也擴大公共區域進行酒精消毒，包括大門接待處、每層電梯等公共區域，以及橘子集團企業托育中心（幼橘園）皆增加消毒頻次，並設置消毒酒精。

另外，除非必要否則應縮短人員間的接觸時間；橘子集團將透過內部數位化系統，從報到、訂餐、收取郵件等，都透過數位化的方式，減少不必要或縮短人際接觸的時間，像是員工可先透過線上訂餐系統訂餐，不必在員工餐廳做長時間的排隊。

除了員工 家屬一併關懷

如果想要落實防疫，除了把關員工的健康外，橘子集團認為，員工家屬的健康也需要關懷。

先前勞動部才推行了一波防疫照顧假，讓停課孩童在家時，父母得以在家照顧孩子；而橘子集團也指出，該公司早在2016年起，便取消特休假上限，因此員工可以透過無上限自主假制度，申請假期以利工作、生活與防疫上的彈性安排。

另外，也將會在旗下托育中心舉辦衛教講座，除老師、家長與學童的體溫管理與消毒外，托育中心更邀請婦幼護理師，讓家長與小朋友一起認識防疫常識與傳染病預防工作。

另一方面，企業常常強調要回饋社會；隨疫情升溫，全台灣的血疫庫存告急，橘子集團也號召員工在此非常時期捐出熱血，響應「內湖科技園區千人捐血活動」。