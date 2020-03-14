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英國「佛系防疫」引抨擊！首席科學官：60％的人感染就免疫了

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▲▼英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）。（圖／路透）

▲英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球持續擴散，各國專家與衛生機構紛紛想盡辦法減緩疫情，但英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）卻表示，這種病毒可能是年復一年都出現的季節性病毒，若是有60％以上的人口都感染的話，就會形成免疫力，屆時病毒就難以繼續傳播下去。

瓦朗斯接受《天空新聞》採訪時表示，為了培養「群體免疫力」（herd immunity），大約有60％的英國人必須感染新冠肺炎，因為有足夠多的人具有免疫力的話，病毒就難以繼續傳播。

瓦朗斯表示，大部分民眾的症狀都是輕微的，「我認為這是年復一年都會出現的病毒，它會逐漸變成一種季節性病毒，長期來說，社區具有免疫力是控制病毒最重要的部分。」

儘管有跡象表明，新冠病毒的死亡率約在1％左右，瓦朗斯坦言，很難預估正確的死亡率，因為很多確診病患可能還未被發現；而目前英國政府正在考慮是否要禁止大規模集會，但瓦朗斯認為，大部分的傳染都是發生在小型群聚，而非大規模聚集。

英國首相強生（Boris Johnson）日前在記者會上宣布，英國進入抗疫第二階段「拖延階段」，具體措施包括「發燒隔離7天再叫救護車」、「政府府不再檢測每一個有症狀的人」等不積極作為，甚至直接表示「接下來可能有更多家庭失去摯愛」引發強烈抨擊。

►「這是一場物競天擇的防疫！」英國宣布6大政策　旅英媽一聽心碎：怎麼冷靜
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