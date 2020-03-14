巴西駐美國大使確診「代表團第4人中鏢」！上周末曾與川普同桌吃晚餐

新冠肺炎肆虐全球，而台灣防疫不僅受到國人肯定，也獲得多國報導讚揚，值得借鏡學習。長庚大學臨床醫學研究所副教授顧正崙也在臉書指出，「台灣是世界上最安全的國家！（或是之一），感謝所有參與防疫的台灣人」考慮感染人數、檢驗量及確診率，台灣在所有指標上皆為最佳，大讚「台灣真的做得很好，絕對不是自吹自擂。」