單日激增800例確診　法國人堅持咖啡館聊天：社交生活很重要！

▲圖為新冠肺炎爆發期間，法國尼斯的餐廳仍有開放。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

法國截至今（14）日下午共有3667例確診新冠肺炎（COVID-19），先前單日更是激增800例。然而，該國各地的咖啡館仍對外開放，顧客雖然盡量保持適當的距離，卻還是熱絡進行著社交生活。

《路透社》報導，雖然同樣都在歐洲的義大利已進入鎖國狀態，鄰近的比利時與西班牙也下令關閉國內的酒吧與咖啡廳，不過法國政府並未強制要求咖啡館關門，民眾依舊維持活躍的社交生活。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日發表全國談話，宣布學校停課，並敦促人們避免密切接觸。

然而直到13日為止，馬克宏的警告似乎沒有發揮太多作用。巴黎一家餐廳可見滿滿人潮，大家沐浴在陽光下，一邊用餐、聊天，相信冠狀病毒不會影響他們的生活。一家大型企業的經理巴朗內（Alexandra Baronnet）受訪時表示，待在家裡充滿壓力，「我們要小心並保持聯繫，這在生活中至關重要。我擔心不能去電影院、餐廳或劇院，甚至不能探望我的朋友，這真的很重要。」

'We need to stay in contact': French stick to café culture despite coronavirus https://t.co/0nAAyqqiLU — FRANCE 24 English (@France24_en) March 13, 2020

另一名年輕的主管紀倫（Clemence Guillern）則說，她的公司已建議員工下周一開始在家辦公。她認為，馬克宏宣布的措施主要是避免更多高齡族群生病，而不是為了她的世代著想，「我們將更加謹慎，不過繼續維持社交生活還是很重要。」

戈麥斯（Michel Gomes）平時在巴黎周邊經營一家咖啡廳，雖然午餐期間仍有固定客源，他還是感到擔憂。最急迫的挑戰是讓顧客遵循政府的指示，包括讓餐桌保持一定距離，然而這並不容易，他說，「我們不會告訴他們保持一公尺的距離，因為這會讓人更加害怕，如果他們想坐在一起，那是他們的選擇。」

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