非處方止痛藥原物料短缺上漲30% ！　32顆500mg普拿疼要3140元

▲止痛藥。（示意圖／達志影像）

實習記者任珈萱／綜合報導

新冠肺炎大爆發，不僅民眾的健康受到影響，連帶許多企業也是。英國止痛藥的價格上漲，原物料短缺，導致製藥商要求提高售價。連鎖藥妝店博姿（Boots）表示，目前部份的乙醯胺酚不會調漲，顧客可以放心。

綜合外媒報導，部份的獨立藥局因為批發價上漲相當苦腦，其中一家藥局還被迫連續調漲價格；但大型連鎖商大致都能運用規模優勢，自行吸收成本。市中心的零售商和藥局也證實，乙醯胺酚、布洛芬、阿司匹靈的採購成本，近期也飆高，有些漲幅甚至高達30%，這也是因為批發商想轉嫁成本。

據報導，線上藥局Medino常務總監柯伯森也表示，32顆500mg的乙醯胺酚目前要價85便士（約台幣3140元），而布洛芬的價格也出現漲勢。連鎖藥妝店博姿（Boots）也表示，目前已經注意到批發價格的調漲，但顧客可以放心，包括Boots自有品牌的乙醯胺酚在內，不會漲價。

據了解，Aspar製藥公司，要求調漲阿司匹靈和乙醯胺酚的價格近20%。而供應商Bell's Healthcare也要求布洛芬的價格要漲幅。Aspar表示，因為來自大陸和印度的原物料短缺，不得不漲價。

部分供應商也開始限量向零售商和藥局出售止痛藥，以確保存貨能足夠分散至全英各地；而零售商限制消費者購買的止痛藥和兒童用藥數量。