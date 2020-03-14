美女人妻超前抗疫！美國大媽嗆：這不合常理　7天後川普幫她打臉

▲矽谷美味人妻KT。（圖／矽谷美味人妻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者葉國吏／綜合報導

針對新冠肺炎疫情，美國總統川普台北時間14日凌晨3時，於白宮玫瑰園臨時開記者會宣布依史塔福法（Stafford Act）進入「國家緊急狀態」，紐約、加州也全面停課。網紅「矽谷美味人妻」KT在粉專上貼文分享替自己小孩申請在家學習的要求卻被狠酸，如今一週過後疫情全面爆發，狠狠打臉這位美國大媽。

KT在7日時粉專發文「我的小孩該去上學嗎？」，指出加州發生新冠肺炎確診後，矽谷許多許多公司都宣布「work from home」(在家上班)的消息，但學校確遲遲未宣布在家上課。當時她認為當父母都被要求在家上班，但小孩確必須上課，這是很詭異的事情。KT心中響起台灣人的高度警覺，馬上決定去學校替小孩申請在家上課的需求。

不過當時美國人對於疫情尚無警覺心，KT透露，當她到女兒學校提出要在家學習的要求時，有位美國大媽還相當詫異的說「不就是跟流感一樣的病毒嗎？小孩根本不會被傳染好嗎？」KT聽完先是耐心解釋新冠病毒的可怕，但美國大媽聽不進去，直接激動駁斥「這完全沒道理」，並引用WHO、中國的各項數據試圖說服KT，最後還說「妳做這樣study from home的決定， 會影響到我孩子的權益耶。因為如果你們在家如果跟不上學校進度而落後，老師就要花三倍的力氣教你的小孩，那對我的小孩對其他家長的小孩就會不公平！」

KT聽到這句話才知道美國大媽的私心，決定撂一句話「這完全沒道理」後離開。如今過了7天，美國總統川普也針對新冠疫情延燒宣布全國進入緊急狀態，簡直就是狠狠打臉這位美國大媽。KT透露現在美國狀況，隨著疫情不斷生溫，紐約、加州也已經宣布停課。KT：「接下來一直到4月中，我想我們的生活會重新reset，用全新的方式來面對work from home，study from home新局面。」