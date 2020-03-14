英國嬰兒「剛出生就確診」！媽分娩前出現症狀送醫…生完秒被告知中鏢

▲英國倫敦一名孕婦確診，她產下的小寶寶接受檢測，結果也呈現陽性。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎（Covid-19）疫情擴散，英國目前累積798例、10人死亡，防疫進入「拖延階段」。倫敦恩菲爾德（Enfield）一名孕婦分娩前出現肺炎症狀，緊急送醫，生產之後才收到檢測結果，確診染疫。醫師趕緊讓新生兒接受篩檢，結果竟也呈現陽性，被媒體形容是全球最年幼的病患。

Metro、《每日郵報》於13日報導指出，倫敦一名孕婦生產前出現肺炎症狀，緊急送醫並接受檢測，生產後收到確診結果。醫師趕緊讓小嬰兒接受新冠肺炎篩檢，結果也呈現陽性，成為全球最年幼的患者。新生兒目前正在北米德爾塞克斯大學醫院（North Middlesex University Hospital）接受治療，母親因病情嚴重，已被轉移到專門醫院。

英國公衛機構先前指出，孕婦與嬰孩感染風險較低，即使確診可能也只會出現輕微症狀。醫師目前仍不清楚確診嬰兒是在子宮內或者出生過程受到感染。一名內部人士向《太陽報》透露，「曾與2名患者接觸過的員工被建議接受自我隔離，公衛官員展開緊急調查，試圖釐清他們感染背後的原因。」

英國累計798起病例、10人死亡，首相強生（Boris Johnson）日前召開代號「眼鏡蛇」第三次緊急內閣會議，並在會後記者會上宣布，全國進入抗疫第二階段「拖延階段」，必須延緩疫情高峰期發生的時間。

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