義大利疫情告急！正妹護士拿下口罩「勒出斑駁紅條」：我也怕，但會堅持

實習記者陳妙津／綜合報導

義大利疫情告急，不少醫護人員疲於奔命。一名美女護士阿萊西近日在社交平台上貼照，曬出自己長期戴口罩、護目鏡被勒出的斑駁紅色傷痕，表示如今義大利面臨緊急情況，雖然她很害怕會因為不合尺寸的口罩而遭到感染，也因為一次穿了至少6小時的防護服而感到相當疲憊，但仍會繼續堅守崗位、照顧病患，並以工作為榮。

據《鏡報》報導，樣貌清秀的阿萊西（Alessia Bonari）在義大利米蘭的一間醫院工作，她也是投入抗疫一線的醫護人員之一，近日在IG上曬出一張「口罩勒傷照」，並撰文寫下這段時間的心路歷程，該篇貼文吸引網友熱論，至今已有85.3萬人按讚，還有3萬多則留言湧入為她加油打氣。

從阿萊西發布的照片上來看，她的額頭、臉頰及鼻樑都有被口罩及護目鏡深深勒傷的紅色痕跡。她表示，「我也很怕要去工作，因為我的口罩和臉不是很貼合，也怕自己不小心用被汙染的手套碰到自己，或者護目鏡無法完全遮蔽我的眼睛，讓某些病毒跑進去。」

阿萊西透露，「因為防護裝備不佳，工作量又大，讓我很疲倦，隔離衣讓我不斷流汗，而且一旦穿好，我至少有6小時不能去洗手間，除了身體上的疲倦外，心理壓力也很大，我和同事已經處於這種狀態好幾個禮拜了」，但也堅強地表示，「這並不會讓我們停下工作的腳步，我將繼續照顧我的病患們，因為我熱愛自己的工作並感到驕傲。」

阿萊西說，雖然年輕人的免疫力較強，對冠狀病毒有一定的抵抗力，但他們也會生病，「我還是必須去上班，也請你們做好你們應該做的事情，懇求所有看到我這篇貼文的人，別讓我們的努力白費，好好待在家裡，互相保護彼此。」

不少網友看到後深受感動，紛紛回覆，「妳是國家和人類的榜樣！」、「感謝您所做的一切，我們永遠都在」、「妳讓我們義大利人感到驕傲」、「謝謝妳」。