她為取悅愛人開心　綁架女友6月大兒「丟水溝淋油燒」火滅後…只見焦黑小身體

▲貝克要求女友菲希亞殺害自己的孩子。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國路易斯安那州日前發生一起殘忍殺嬰案。一名女同志為了希望自己的女友開心，竟綁架女友跟前夫所生的六個月大男嬰，並將他丟棄在鴻溝之後，淋上汽油燃燒。直到警方到場時，發現小男嬰已經全身超過90％的燒傷，送醫急救後仍不治身亡。

根據英國《太陽報》報導，菲希亞（Felicia Marie-Nicole Smith）遭指控2018年在路易斯安那州殘忍殺害僅6個月大的男嬰李維（Levi Cole Ellerbe）。據悉，菲希亞受到女友的教唆，從廂型車上偷走小李維，接著將李維丟進路邊的鴻溝中，接著淋上汽油放火燒。

經過的人發現路邊大火，立即通報警消。救援人員到場將火撲滅後，發現一個小男嬰在其中，於是將他立刻送到醫療中心急救。李維所有皮膚都有嚴重燒傷，接著轉到Natchitoches大學醫院後進行搶救，仍不幸傷重身亡。

李維的母親貝克（Barker）在兒子遭到焚燒後，一度通報李維是遭到綁架而失蹤，最後在警方偵辦時發現，竟是貝克要求菲希亞綁架自己兒子並殺害。法官表示，菲希亞為了想要女友（貝克）開心，於是對於她的要求都予取予求，卻未料竟會做出像惡魔的事情。菲希亞與貝克目前被以第一級謀殺罪起訴。