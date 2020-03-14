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杜特蒂新冠肺炎「檢測結果出爐」！內閣官員持續隔離中

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▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）接受新冠肺炎檢測，結果出爐。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓財政部長、交通部長曾接觸新冠肺炎確診患者，決定隔離觀察；總統杜特蒂的女兒、納卯市（Davao City）市長薩拉（Sara Duterte）也因員工身體不適，申請在家自主隔離。杜特蒂12日接受檢測，如今結果出爐，篩檢結果呈現陰性。

綜合CNN Philippines、Rappler報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）接受檢測，結果呈現陰性。他的特別助理、參議員克里斯多夫（Christopher Bong Go）在聲明中表示，「總統杜特蒂與我接受新冠病毒篩檢的結果是陰性，我們身體健康，能夠履行我們的責任。」

總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）先前保證，杜特蒂沒有出現任何症狀，接受檢測只是預防措施，結果揭曉以後也表示，總統將繼續工作，並持續採取預防措施，維護健康。

菲律賓財政部長多明格斯（Carlos Dominguez III）和交通部長圖加德（Arthur Tugade）曾與確診患者接觸，目前兩人皆無出現症狀，但出於謹慎，決定在家採取自主隔離。另外，杜特蒂的女兒、納卯市市長薩拉因有辦公室員工身體不適，申請在家進行自主隔離檢測。

菲律賓目前累計64例新冠肺炎確診、5人死亡。杜特蒂9日前簽署行政命令，宣布菲律賓進入公衛緊急狀態，12日宣布，首都馬尼拉從3月15日至4月14日「社區隔離」。

►杜特蒂今接受新冠肺炎檢測…女兒自主隔離！菲總統府關閉消毒中

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