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身邊2人都中！巴西總統律師也確診「曾一起飛往美國」　川普危險了

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▲▼巴西總統波索納洛與美國總統川普握手。（圖／路透）

▲巴西總統波索納洛與美國總統川普握手；波索納洛的律師確診新冠肺炎。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）是否確診新冠肺炎（COVID-19）成為羅生門，媒體雖然爆出他確診，不過他在臉書強調檢驗結果為陰性。CNN最新消息則指出，最近曾與波索納洛前往美國的律師庫法（Karina Kufa）也確診。

根據巴西媒體，庫法是波索納洛的律師，也是一個由波索納洛所發起的一個政治組織的財務主管，她近期與巴西總統一起前往美國。波索納洛上周與川普共進晚餐，他強調自己的檢驗結果為陰性，不過他的發言人確定感染新冠肺炎。

▲▼川普與巴西總統見面。（圖／路透）

▲巴西總統波索納洛上周與美國總統川普近距離接觸。（圖／路透）

庫法13日透過推特說明她對於新冠肺炎的檢驗結果呈陽性，她剛從邁阿密回到巴西，當她得知波索納洛發言人的健康狀態後，便立刻與外界隔離。波索納洛發言人沃恩加藤（Fabio Wajngarten）此前證實自己感染新冠肺炎，將遵循相關指示，他感覺良好，「現在我只需要休息幾天，就能重新開始戰鬥！」

波索納洛稍早則在首相官邸外表示，生活仍要繼續過下去，「我們還有許多挑戰跟問題要解決。」他還向支持者揮手，不過強調最好不要握手。至於陷入風暴之中的川普則曾於12日表示，他並不擔心自己感染，但最新發言則提到可能會進行病毒檢測。

►川普會怕了！鬆口會去檢測新冠肺炎　「我們都知病毒是從哪裡來」

 
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