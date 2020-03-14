就是要說病毒是武漢來！日副相麻生太郎：相信中國疫情趨緩的人很少

▲日本副首相麻生太郎認為「相信疫情趨緩」的人很少。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

（中央社記者楊明珠東京13日專電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，針對中國聲稱境內疫情已趨緩一事，日本副首相兼財務大臣麻生太郎今天表示：「相信此話的人應該比較少。」

日本產經新聞報導，針對中國對國內外宣稱中國境內武漢肺炎疫情已趨緩一事，麻生今天在例行記者會上說：「真的已趨緩了嗎？我認為相信此話的人應該比較少。大多數的人會有一種『真的嗎』的感覺。」麻生還說，如果中國聲稱的境內疫情已趨緩一事是真的，那麼許多話語將漸漸平息。言下之意，如果疫情真的獲得控制，金融市場的震盪情況應該能平穩下來。

對於這次的疫情，日本媒體大多以「新型冠狀病毒」稱呼，但麻生在例行記者會上多次稱「武漢病毒」。日本每日新聞報導，現在日本愈來愈多政府官員將新型冠狀病毒一詞稱為「武漢病毒」，像是防衛省副防衛大臣（相當於國防部副部長）山本朋廣在推特上發訊時將新型冠狀病毒稱為「武漢病毒」。

不過，日本防衛大臣河野太郎今天在記者會上說：「日本稱為新型冠狀病毒，在國際間稱呼COVID-19，這樣的稱呼已被接受，不用再改。」河野認為，日本的自衛隊、自衛省應該以世界衛生組織（WHO）、日本的厚生勞動省的稱呼為依據。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱呼新型冠狀病毒是「武漢病毒」，日本的保守派國會議員等也漸漸將新型冠狀病毒稱為「武漢病毒」。報導說，麻生、日本保守派國會議員等之所以將新型冠狀病毒稱為「武漢病毒」，主要是希望藉由新病毒發生地中國湖北省武漢的這個地方來釐清疫情蔓延的經過，讓外界知道中國政府圍堵病毒失敗。

中國國家衛生健康委員會發言人、宣傳司副司長米鋒12日在記者會中表示，湖北以外的省分新增確診7例，其中6例是境外輸入，顯示本輪疫情流行高峰已過去。