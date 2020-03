挨轟錯失檢驗良機　川普：我不對此負責！甩鍋CDC「總是反應不足」

記者蔡儀潔/綜合報導

美國新冠肺炎疫情肆虐,不少人批評聯邦政府「錯失檢驗良機」,對此總統川普13日(當地時間)在白宮新聞發佈會上表示,他不認為應該為推遲進行新冠肺炎檢測承擔任何責任。隨著對新冠病毒檢測協議的批評日益加劇,川普試圖將責任推給他的上一任總統巴拉克•歐巴馬(Barack Obama)。

川普在記者會上說,他「已經具備了一定的條件」,但這並不意味著大量潛在的新冠肺炎感染。被問到是否要為錯失檢驗良機負責,他表示,「不,我根本不承擔任何責任。」

▼川普也在記者會上宣佈,美國進入「國家緊急狀態」。(圖/翻攝Facebook/The White House直播)

川普也在推特上po文,怒批美國疾控中心(CDC)面對疫情反應不足,更直言該機構此前在應對A型流感H1N1時的反應,「就是一場災難」,同時也表示,已經在新冠病毒檢測程序方面做出了改變,很快將進行大規模檢測。

►►新冠病毒在美擴散! 專家批聯邦政府「錯失檢驗良機」:疫情急劇惡化

For decades the @CDCgov looked at, and studied, its testing system, but did nothing about it. It would always be inadequate and slow for a large scale pandemic, but a pandemic would never happen, they hoped. President Obama made changes that only complicated things further.....