挨轟錯失檢驗良機　川普：我不對此負責！甩鍋CDC「總是反應不足」

記者蔡儀潔／綜合報導

美國新冠肺炎疫情肆虐，不少人批評聯邦政府「錯失檢驗良機」，對此總統川普13日（當地時間）在白宮新聞發佈會上表示，他不認為應該為推遲進行新冠肺炎檢測承擔任何責任。隨著對新冠病毒檢測協議的批評日益加劇，川普試圖將責任推給他的上一任總統巴拉克•歐巴馬（Barack Obama）。

川普在記者會上說，他「已經具備了一定的條件」，但這並不意味著大量潛在的新冠肺炎感染。被問到是否要為錯失檢驗良機負責，他表示，「不，我根本不承擔任何責任。」

▼川普也在記者會上宣佈，美國進入「國家緊急狀態」。（圖／翻攝Facebook／The White House直播）

川普也在推特上po文，怒批美國疾控中心（CDC）面對疫情反應不足，更直言該機構此前在應對A型流感H1N1時的反應，「就是一場災難」，同時也表示，已經在新冠病毒檢測程序方面做出了改變，很快將進行大規模檢測。

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