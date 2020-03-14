WHO：歐洲疫情處大流行震央　無法預測何時達高峰

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／翻攝WHO推特）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾13日專電

世界衛生組織今天表示，歐洲現今成為2019冠狀病毒疾病全球「大流行」震央，目前無法預測疫情何時會達到高峰；另一方面歐盟則強調會員國共同應對可以承受疫情衝擊。

世衛組織（WHO）今天在總部日內瓦舉行記者會，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，歐洲現在已經成為疫情全球「大流行」震央，是中國之外現今最多病例數和死亡地區。

另一位出席這場記者會的世衛新興疾病部門官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在回答何時疫情可達到高峰時表示，無法預測全球何時達到高峰，但當然希望早日到來，如同世衛一再強調，有國家在對抗疫情上取得進展。

歐洲疫情延燒未止，根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天最新統計，迄今天上午為止，歐洲累計確診共2萬8297例、死亡1191例，其中義大利疫情影響最嚴重，已有逾1萬5000確診病例、死亡1016例。

歐盟執委會主席范德賴恩今天再次信心喊話，表示會員國必須履行責任共同努力，歐盟可以承受這次疫情對衛生系統和經濟衝擊。另宣布將啟動370億歐元的投資計畫，並在援助政策上給予更大彈性，以降低對歐洲經濟影響。

此外，她說即使是確診數很少的會員國都必須了解，雖無法阻止病毒，但必須減慢病毒傳播速度。至於歐洲國家各自採取防疫措施，有些甚至關閉邊境，對此她強調任何措施都必須符合比例並經過協調。

過去24小時部份歐洲國家宣布進一步應對措施，其中比利時自3月14日起取消藝文活動、關閉酒吧和餐廳且各級學校停課、西班牙宣布國家進入警戒狀態，將採取一連串非常措施，調動所有國家資源來保護全國人民的健康、捷克自3月16日起禁止所有外國遊客入境，所有捷克公民也不得出境。