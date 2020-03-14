全球5000人亡　譚德塞開WHO記者會：是一個悲痛的里程碑

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／翻攝WHO推特）



中央社

世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，2019冠狀病毒疾病在全球造成5000人死亡「是一個悲痛的里程碑」，並說歐洲現已處大流行震央，但舉中國等國為例，強調積極測試、追蹤及社會隔離可以預防並挽救生命。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在世衛組織（WHO）總部日內瓦記者會上表示，目前共有123個國家和地區回報約13萬2000確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例、全球約有5000人喪生，這是一個悲痛的里程碑（a tragic milestone）。

他提到，歐洲現在已經成為疫情大流行的中心，是中國之外現今最多病例數和死亡地區，且每天新增的病例比中國疫情高峰時更多。

面對全球疫情延燒，他表示，各國必須採取全面的方法，並舉中國、韓國及新加坡等國經驗為例，認為積極的測試和追蹤接觸者、再加上社會疏遠措施，可以預防感染並挽救生命。

譚德塞指出，如果有國家認為「我們不會發生」，那將是致命的錯誤。

他強調，世衛組織為政府、企業及個人提供明確的建議。首先最重要是每個人都必須保護自己和他人、每個衛生工作者都應該能夠識別這種疾病，提供護理並知道如何對待患者、每個醫療機構都應準備好應對大量患者，並確保工作人員和患者的安全。

至於在減少病毒傳播方面，譚德塞強調重點是不要讓火延燒，即使無法停止傳輸，也可以減慢傳輸速度並挽救生命。例如採取社會距離，但這些措施應基於當地情況和風險評估，並且應有時間限制。

世衛在3月11日宣布疫情成為全球大流行（pandemic）。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～