無良！台酒酒精網拍價格狂翻5倍　台酒警告：勿發災難財

▲台酒防疫酒精。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

全球防新冠肺炎（COVID-19）大作戰！台酒2月初就開始銷售75%酒精，現在有300ml、600ml、以及噴頭式500ml家庭號等已經在通路銷售，但是台酒發現，有無良業者，從通路買來的酒精，轉手在網路上賣，都是倍數的價格銷售，以台酒本周才剛推出的500ml的噴頭式家庭號酒精，價格最高翻了五倍，趁機賺災難財、賺取暴利。

這一現象已經遭到台酒盯上了，台酒表示，因為台酒所生產的酒精是「防疫物資」主要的目的在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐期間，提供價格平易的防疫物資，提供民眾抗疫使用，請民眾勿藉機囤貨、炒作，哄抬防疫物資價格。

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雖然台酒有限制酒精一人只能購買一瓶，但是沒有「實名制」、也沒有當天只能排隊1次，所以很容易造成民眾囤貨、轉賣獲取暴利。

目前台酒在通路上銷售主要有三大種類酒精，其一是300ml的瓶身酒精主要通路在藥局、四大超商（統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店）、家樂福、美聯社等也陸續加入銷售通路，一瓶售價只有40元；600ml的酒精主要是在全聯銷售，一瓶大售價75元；以及噴頭式家庭號500ml售價只有100元。

台酒近日發現，有買到酒精的民眾轉手在拍賣網站上銷售，以300ml的酒精，在網路上已經賣到130元，是原本價格3倍多；而500ml的噴頭式酒精更是誇張，據知在蝦皮網站上已經賣到500元，等於是原本價格的5倍。

台酒表示，的確會有些民眾頻繁購買，現在台酒只能夠道德勸說，要求這些民眾將「防疫物資」留給需要的人。

而本周四（12日）台酒在自己的通路已經開賣500ml酒精，至於60ml的隨身瓶下周會送第二批給防疫中心的人員，至於60ml隨身瓶則繼續觀察家庭號的銷售情況，再決定是否開賣。此外，600ml的是紹興酒瓶，所以可以回賣給雜貨店，每個回收價2元，所以民眾使用完畢也可以回賣、也可環保。

▼台酒,噴頭式酒精在網路上拍賣，價格翻漲到5倍。（圖／台酒提供）