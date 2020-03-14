　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

無良！台酒酒精網拍價格狂翻5倍　台酒警告：勿發災難財

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台酒,防疫酒精。（圖／記者吳靜君攝）

▲台酒防疫酒精。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

全球防新冠肺炎（COVID-19）大作戰！台酒2月初就開始銷售75%酒精，現在有300ml、600ml、以及噴頭式500ml家庭號等已經在通路銷售，但是台酒發現，有無良業者，從通路買來的酒精，轉手在網路上賣，都是倍數的價格銷售，以台酒本周才剛推出的500ml的噴頭式家庭號酒精，價格最高翻了五倍，趁機賺災難財、賺取暴利。

這一現象已經遭到台酒盯上了，台酒表示，因為台酒所生產的酒精是「防疫物資」主要的目的在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐期間，提供價格平易的防疫物資，提供民眾抗疫使用，請民眾勿藉機囤貨、炒作，哄抬防疫物資價格。

請繼續往下閱讀...

雖然台酒有限制酒精一人只能購買一瓶，但是沒有「實名制」、也沒有當天只能排隊1次，所以很容易造成民眾囤貨、轉賣獲取暴利。

目前台酒在通路上銷售主要有三大種類酒精，其一是300ml的瓶身酒精主要通路在藥局、四大超商（統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店）、家樂福、美聯社等也陸續加入銷售通路，一瓶售價只有40元；600ml的酒精主要是在全聯銷售，一瓶大售價75元；以及噴頭式家庭號500ml售價只有100元。

台酒近日發現，有買到酒精的民眾轉手在拍賣網站上銷售，以300ml的酒精，在網路上已經賣到130元，是原本價格3倍多；而500ml的噴頭式酒精更是誇張，據知在蝦皮網站上已經賣到500元，等於是原本價格的5倍。

台酒表示，的確會有些民眾頻繁購買，現在台酒只能夠道德勸說，要求這些民眾將「防疫物資」留給需要的人。

而本周四（12日）台酒在自己的通路已經開賣500ml酒精，至於60ml的隨身瓶下周會送第二批給防疫中心的人員，至於60ml隨身瓶則繼續觀察家庭號的銷售情況，再決定是否開賣。此外，600ml的是紹興酒瓶，所以可以回賣給雜貨店，每個回收價2元，所以民眾使用完畢也可以回賣、也可環保。

▼台酒,噴頭式酒精在網路上拍賣，價格翻漲到5倍。（圖／台酒提供）

▲▼台酒,噴頭式酒精,家庭號,隨身瓶。（圖／台酒提供）

ET快訊
吳宗憲10年前說蔡依林：憂鬱症不知足！　她「高EQ一句話」堵
羅志祥、周揚青爆分手原因曝！她怒PO自白文　被洩8年情關係不
吳宗憲2年前就說憂鬱症是不知足　Sandy皺眉秒駁「5句談正
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

無良！台酒酒精網拍價格狂翻5倍　台酒警告：勿發災難財

趙建凱：行銷業務就靠姓名學

台元紡織竹北廠最快6月關廠　鼓勵員工優離優退！裕隆集團：調整方向並降低轉型衝擊

為救實體經濟！中國人行16日定向降準　釋放長期資金2.36兆元

快訊／美股大反攻！道瓊開盤迅速漲破1300點　三大指飆漲6％

快訊／美股三大期指又「熔斷」！狂漲5％觸交易限制　道瓊期指暴升千點

影／熊市來臨如何投資操作？　專家：多空單都持有

橙的「由虧轉盈」董事會決議通過：配發每股現金股利0.1元　近三年首次配息！

經部神速：「布口罩」出口免報關　婆媽狂call抱怨變感謝

行政院前院長陳冲：前瞻基礎建設不只綁樁撒錢　要考量新社會契約

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

《青春有你2》「虞書欣說話」熱搜第1　蔡徐坤傻眼：是演了一部情境劇嗎？

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

鸚鵡隔空吵架「同頻率搖擺」 牠衰爆被狠咬：干我什麼事

《青春有你2》Ella感性演唱《都幾歲了》 網友感動：聲音都是故事

新冠肺炎全球大流行！　譚德塞：為各國不作為感到擔憂

無良！台酒酒精網拍價格狂翻5倍　台酒警告：勿發災難財

趙建凱：行銷業務就靠姓名學

台元紡織竹北廠最快6月關廠　鼓勵員工優離優退！裕隆集團：調整方向並降低轉型衝擊

為救實體經濟！中國人行16日定向降準　釋放長期資金2.36兆元

快訊／美股大反攻！道瓊開盤迅速漲破1300點　三大指飆漲6％

快訊／美股三大期指又「熔斷」！狂漲5％觸交易限制　道瓊期指暴升千點

影／熊市來臨如何投資操作？　專家：多空單都持有

橙的「由虧轉盈」董事會決議通過：配發每股現金股利0.1元　近三年首次配息！

經部神速：「布口罩」出口免報關　婆媽狂call抱怨變感謝

行政院前院長陳冲：前瞻基礎建設不只綁樁撒錢　要考量新社會契約

因應疫情　Apple WWDC 2020、5大OS改採線上曝光

身邊2人都中！巴西總統律師也確診「曾一起飛往美國」　川普危險了

街頭最底層的「女性無家者」如何生活？她們為何流浪？

玩樂or打架？貓咪「3情況＝吵翻了」主人快來啦...常剪指甲超重要

快訊／破8千！南韓8086人感染新冠肺炎　日增107例…54天來增幅最小

聯合國女元首圖「獨缺台灣」　總統府嗆：換付新眼鏡、多點勇氣

偷吃人妻想抽身！他竟嗆小三「奶下垂技術又差」：我是被逼X你

台南警查黑槍「秘密證人疑是販槍藏鏡人」　法官2理由判無罪

無良！台酒酒精網拍價格狂翻5倍　台酒警告：勿發災難財

冠軍曾創下缺貨半年記錄！OPI年度熱賣指彩TOP5公開

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

財經熱門新聞

美股反攻　道瓊開盤大漲1200點

即／美股三大期指暴漲　觸發熔斷

台元紡織鼓勵員工優離優退　裕隆集團：降低轉型衝擊

網購口罩神回饋　22元銀行全埋單

經部神速：「布口罩」出口免報關　婆媽狂call抱怨變感謝

金價本週大跌6.7%！創7年來最大單周跌幅　因投資人急於變現

泛國巨家族跌停鎖死　被動元件跳水

酒吧、特殊娛樂街在哪？　營業人地圖告訴你

「疫」外收穫！經部：投資臺灣三大方案突破9000億大關

趙建凱：行銷業務就靠姓名學

宏碁宣布實施庫藏股　買回區間為10.05元~13.5元

逐筆交易新制　散戶用市價單要小心

夏普獲日本經產省補助增設口罩產線　力拚月產能達600萬片

中國人行16日定向降準釋2.36兆！

更多熱門

相關新聞

台南黃姓女子1片口罩賣17元吃官司

台南黃姓女子1片口罩賣17元吃官司

「口罩黃牛」！台南市1名黃姓女子，在臉書販賣口罩，10片裝賣170元，1片要價17元，有網友見狀認為價格不合理，向警方提出檢舉，台南市永康分局調查偵辦，通知黃女到案說明，並查扣口罩170片，全案偵訊後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移請台南地檢署偵辦。

台南藥局疑哄抬囤積口罩查緝未發現囤貨

台南藥局疑哄抬囤積口罩查緝未發現囤貨

速霸陸WRX STI S209美國價格狂漲

速霸陸WRX STI S209美國價格狂漲

囤積哄抬醫療用品散播不實疫情南檢嚴辦

囤積哄抬醫療用品散播不實疫情南檢嚴辦

物價哄抬？江宜樺：大部分平穩

物價哄抬？江宜樺：大部分平穩

關鍵字：

台酒.防疫價格哄抬

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥短片遭指「暗諷女友整型」周揚青回嗆酸民

新店男跟太太吵架　為了發洩竟拿刀隨機捅死無辜路人！

快訊／新店男走在路上...遭人持刀狠砍背部大量噴血慘死

美媒：川普將宣布進入緊急狀態

新店男跟妻吵架怒捅死路人　行兇原因曝光

19歲妹與20歲男友密謀殺母！媽「動脈被刺斷」慘死

股災燒到黃鐙輝！投資神預言「反彈日」

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎

新竹女騎士切車遭撞「下半身還在機車上」

快訊／川普：全國進入「國家緊急狀態」

「韓國金針菇」釀4死36病！美國公開致命真相

蔡宜芳爆乳主持粉絲會　竟是為張益贍穿的

即／真的確診　巴西總統病毒陽性

口罩實名3.0？陳時中擬推家戶團購

冷氣團明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多

更多

最夯影音

更多
彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！
神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面