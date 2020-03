《彭博社》吐槽英國首相防疫策略：需要多數人染病「獲得抗體」

▲英國首相強生(Borris Johnson)眼鏡蛇會議後,提出了各種不積極的作為防疫。(圖/達志影像/美聯社)



記者林彥臣/綜合報導

英國首相強生(Boris Johnson)日前召開代號「眼鏡蛇」的第三次緊急內閣會議,強生在會後的記者會上宣布,英國進入抗疫第二階段「拖延階段」,具體措施包「發燒隔離7天再叫救護車」等等不積極的作為,遭到美國媒體《彭博社》吐槽「需要多數人染病獲得抗體」。

強生在眼鏡蛇會議後,發布的具體措施包括,

1.從13日起,所有出現咳嗽和發燒等症狀的人必須在家隔離7天,7天後,如果症狀持續或惡化再叫救護車。

2. 英國政府不再檢測每一個有症狀的人,比如已經在家隔離的輕症患者,就不需要接受檢測,未來將重點放在檢測重症患者。

3. 禁止學校安排學生出國旅行。

4. 建議70歲以上的老人近期不要從事長途旅行。

長期觀察英國政治的專欄作家赫頓(Robert Hutton)投書《彭博社》,標題指出《強生的策略防疫策略,需要讓多數人染病》(Boris Johnson’s U.K. Virus Strategy Needs People to Catch the Disease)。

▲強生政府的策略,遭到吐槽是要讓大多數人都染病。(圖/翻攝自臉書「Nadine Dorries」)



這則投書的內文提到,雖然強生政府沒有明說,但這個策略非常清楚,即使減緩疾病的散播,也無法終止疫情,如果選擇讓大多數人得病,雖然會出現不少重症病例,但是大部分的人還是會自行康復。

這個策略的目的是為了獲得「群體免疫力」(herd immunity),也就是在同一個時間期,群體中大部分人都已經得過病了,就會因此獲得免疫力,這樣一來,這個疾病也就不會被繼續傳播給其他沒有得病的人了,英國打算在下一個冬天到來之前,在今年夏天完成這目的。

英國首席科學顧問瓦倫斯(Patrick Vallance)強烈抨擊這項政策,這會使所有的問題在下半年再度爆發開來!到了冬天之後NHS(公醫制度National Health Service)會進入更脆弱的時期,屆時會遇到新的問題。