《彭博社》吐槽英國首相防疫策略：需要多數人染病「獲得抗體」

▲英國首相強生（Borris Johnson）眼鏡蛇會議後，提出了各種不積極的作為防疫。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）日前召開代號「眼鏡蛇」的第三次緊急內閣會議，強生在會後的記者會上宣布，英國進入抗疫第二階段「拖延階段」，具體措施包「發燒隔離7天再叫救護車」等等不積極的作為，遭到美國媒體《彭博社》吐槽「需要多數人染病獲得抗體」。

強生在眼鏡蛇會議後，發布的具體措施包括，

1.從13日起，所有出現咳嗽和發燒等症狀的人必須在家隔離7天，7天後，如果症狀持續或惡化再叫救護車。

2. 英國政府不再檢測每一個有症狀的人，比如已經在家隔離的輕症患者，就不需要接受檢測，未來將重點放在檢測重症患者。

3. 禁止學校安排學生出國旅行。

4. 建議70歲以上的老人近期不要從事長途旅行。

長期觀察英國政治的專欄作家赫頓（Robert Hutton）投書《彭博社》，標題指出《強生的策略防疫策略，需要讓多數人染病》（Boris Johnson’s U.K. Virus Strategy Needs People to Catch the Disease）。

▲強生政府的策略，遭到吐槽是要讓大多數人都染病。（圖／翻攝自臉書「Nadine Dorries」）



這則投書的內文提到，雖然強生政府沒有明說，但這個策略非常清楚，即使減緩疾病的散播，也無法終止疫情，如果選擇讓大多數人得病，雖然會出現不少重症病例，但是大部分的人還是會自行康復。

這個策略的目的是為了獲得「群體免疫力」（herd immunity），也就是在同一個時間期，群體中大部分人都已經得過病了，就會因此獲得免疫力，這樣一來，這個疾病也就不會被繼續傳播給其他沒有得病的人了，英國打算在下一個冬天到來之前，在今年夏天完成這目的。

英國首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）強烈抨擊這項政策，這會使所有的問題在下半年再度爆發開來！到了冬天之後NHS（公醫制度National Health Service）會進入更脆弱的時期，屆時會遇到新的問題。