邁阿密市長也中了！驗出新冠病毒陽性　他曾與巴西總統見面

▲邁阿密市長蘇亞雷斯前一天宣布將會自我隔離。（圖／翻攝自Twitter／@MiamiMayor）



記者王致凱／綜合報導

根據美國NBC 6南佛州新聞頻道報導，邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis X. Suarez）證實自己檢驗結果呈新冠病毒陽性。當地電視台報導，蘇亞雷斯先前曾與到訪的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和其發言人見面，雙方曾出席同一場活動。

蘇亞雷斯13日向美國廣播公司（NBC）表示，在波索納洛的新聞發言人確診感染新冠病毒後，他就自主進行隔離，同時接受新冠病毒檢驗，採檢結果為陽性。

蘇亞雷斯先前發表影片表示，自己在隔離期間將會遠距辦公，並稱不認為自己與患者有過任何親密接觸，也沒有出現任何症狀，但為求慎重，仍決定遵循衛生當局建議自我隔離。

當局表示，如果邁阿密市府人員或是市政廳雇員曾與蘇亞雷斯有過接觸，都應該自主居家隔離；消息人士表示，當局已經派人於12日晚間將邁阿密市政廳徹底消毒。

巴西總統府公關辦公室日前發表聲明表示，巴西總統府發言人瓦恩加滕（Fábio Wajngarten）確診感染新冠病毒。瓦恩加滕上周曾陪同巴西總統波索納洛訪問美國3天，期間曾造訪川普位於佛州的海湖莊園，與川普等官員共用晚宴。但根據波索納洛在他個人的官方Facebook頁面上發布消息，他的新冠病毒檢驗結果為陰性。

另外，曾與瓦恩加滕有過接觸的佛州參議員史考特（Rick Scott）也已經宣布，為求慎重將會採取自我隔離防疫。

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