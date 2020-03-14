台股盤中逐筆交易將上路　一張表秒懂新舊制差異！

▲ 逐筆交易與集合競價差異。（表／記者李瑞瑾製）

記者李瑞瑾／台北報導

台股盤中全面逐筆交易將於3月23日起正式實施，除了撮合時間大幅縮短、更加有效率之外，更多了五種委託方式，使新制的委託方式來到六種，投資人可以更加靈活操作交易策略。

盤中撮合時間

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撮合速度將從原本盤中「每五秒一撮」的集合競價，改為「隨到隨撮」，可以立即成交、不用等待。

新制六種委託

價格除了原本的「限價」新增了「市價」，也就是從原本的限制價格成交，新增了不帶價格的委託，投資人可以用當下的價格買賣，若想要以最快速度買到或賣掉股票，就可以用這方式。

而委託方式分為3類，包括ROD委託、IOC委託以及FOK委託。

ROD委託（市價／限價 當日有效）

就是所謂「當日有效單」，只要投資人掛出委託後，當日一直到收盤都是有效的。

IOC委託（市價／限價 立即成交否則取消）

掛出委託單當下，允許部份成交，殘餘委託不會留存，需要再重新委託。

FOK委託（市價／限價 全部成交否則取消）

在掛單當下，市場上必須有足夠的委託單可以成交，否則全部刪單。

▲ 逐筆交易新式委託。（圖／證交所）

開、收盤時段維持集合競價

開、收盤時段於3月23日後仍維持集合競價，新種委託，如市價、IOC、FOK委託，皆不適用於開、收盤時段，該時段僅得比照現行以「限價ROD」委託。

限價委託可以直接修改價格

限價委託修改價格功能，投資大眾可直接修改價格，不用再像現在須先刪除舊委託，再新增新價格的委託。

限價委託價格修改功能適用全時段，包括逐筆交易時段（盤中）及集合競價時段（開、收盤及盤中瞬間價格穩定措施實施期間）均可改價。

市價單成交順序優於限價單

盤中使用「市價單」不用指定價格，最具價格彈性，優先限價單（含漲停買進、跌停賣出）成交，即盤中市價買單優先漲停買進委託、市價賣單也優先跌停賣出委託。

盤中瞬間價格穩定措施

個股於盤中仍設有「瞬間價格穩定措施」，新制係參採美國NYSE個股斷路措施，每次撮合前將試算成交價格，如漲跌超逾「參考價格」之3.5%，該檔股票將暫緩撮合2分鐘，2分鐘後以集合競價撮合成交。

「參考價格」在9:00~9:05時，以個股開盤價為基準，如無開盤價，則以該個股當日之開盤競價基準；9:05~13:20期間，以前5分鐘之加權平均價為基準。

如個股遇瞬間價格穩定措施，在其暫緩撮合之2分鐘內，投資人可新增、修改及刪除委託，但僅以限價ROD為限。

另外，暫緩撮合期間，不接受市價單、立即成交否則取消委託(IOC) 、全部成交否則取消委託(FOK)。

在個股暫緩撮合前，如有市價ROD尚未成交，證交所將自動刪除市價ROD，避免該市價ROD成交在投資人非預期之價格。

市價單在瞬間價格穩定措施區間內部分成交

市價單委託的瞬間成交價格可能是參考價上下3.5％，當盤中價格劇烈波動時，使用市價單如觸及瞬間價格穩定措施上、下限，在可成交範圍內部分成交，超出可成交範圍時則部分予以退單。

舉例說明，若瞬間價格穩定措施參考價為100元，可成交之價格上限為103.5元，下限為96.5元，新進委託以市價買進6張，可成交101元1張、102元2張，104元則因超出可成交範圍，不會成交。

此外，該筆市價單剩餘3張自動退單，該檔有價證券不會進入瞬間價格穩定措施。投資人以市價委託時，應要留意成交狀況及是否有被退單之情形。

▼ 瞬間價格穩定措施示意圖。（圖／證交所）