　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

8成7上班族因勞苦想離職　主因：薪水不成正比、身兼多職

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲8成7上班族因勞苦想離職。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

上班族工作到底有多勞苦？根據1111人力銀行調查顯示，高達8成7的上班族因為工作勞苦而萌生想離職的念頭，其中有(31.2%)的上班族經常想離職，另外還有(55.5%)的上班族偶爾會出現離職的念頭。

1111人力銀行指出，由上班族來自評勞苦指數，結果平均分數達到62分，其中有(7.6%)的上班族自認工作勞苦的狀態達到臨界值，自評勞苦程度滿分，還有(23.6%)的上班族勞苦指數超過80分瀕臨爆表。

請繼續往下閱讀...

倘若進一步從產業來進行分析，自認工作最勞苦的從業人員分別是營建/不動產業、醫療/農牧/環境業以及貿易/流通業。

從調查中也發現在選擇工作主要會考量薪資待遇(78.9%)、員工福利(66.2%)以及工作環境(65.6%)，認為勞苦的主要原因包括，付出與薪水不成正比(44.5%)、心理壓力/責任重(41.4%)、一人身兼多職(22.9%)以及工時過長(21.6%)。

在勞苦的面向上，有4成8的上班族認為自己的工作勞心又勞力，另外有3成6上班族自認勞心居多，還有1成7的上班族覺得付出以勞力居多。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，營建不動產業的從業人員雖然有表訂的上下班時間，但實際上買賣帶看幾乎都要配合買家下班後或是假日的時間，等於是為了業績24小時待命，犧牲正常的家庭生活。

另外，醫護人員的高壓與辛苦，則在這波新冠肺炎的疫情下被推到高點，除了加班工作、因為疫情犧牲出國、休假，於此同時還要擔心自己被感染，讓醫護人員備感壓力，自覺勞苦。

而運輸物流業，得長時間在公路上穿梭，工作風險高，再加上2月份以來民眾減少外出，宅經濟熱，網購業績翻倍成長，從業人員工作量倍增，等於從年前的物流高峰一路忙到3月，完全沒有喘息的時間。

ET快訊
歐陽靖懷孕5個月了！　宣布和日本男友登記結婚
西班牙一日新增2086例確診新冠肺炎！　累計衝破5000人感
隨機砍人畫面曝！新店男跟老婆大吵　下秒捅死路人發洩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股盤中逐筆交易將上路　一張表秒懂新舊制差異！

8成7上班族因勞苦想離職　主因：薪水不成正比、身兼多職

無良！台酒酒精網拍價格狂翻5倍　台酒警告：勿發災難財

趙建凱：行銷業務就靠姓名學

台元紡織竹北廠最快6月關廠　鼓勵員工優離優退！裕隆集團：調整方向並降低轉型衝擊

為救實體經濟！中國人行16日定向降準　釋放長期資金2.36兆元

快訊／美股大反攻！道瓊開盤迅速漲破1300點　三大指飆漲6％

快訊／美股三大期指又「熔斷」！狂漲5％觸交易限制　道瓊期指暴升千點

影／熊市來臨如何投資操作？　專家：多空單都持有

橙的「由虧轉盈」董事會決議通過：配發每股現金股利0.1元　近三年首次配息！

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

《青春有你2》「虞書欣說話」熱搜第1　蔡徐坤傻眼：是演了一部情境劇嗎？

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

鸚鵡隔空吵架「同頻率搖擺」 牠衰爆被狠咬：干我什麼事

《青春有你2》Ella感性演唱《都幾歲了》 網友感動：聲音都是故事

新冠肺炎全球大流行！　譚德塞：為各國不作為感到擔憂

台股盤中逐筆交易將上路　一張表秒懂新舊制差異！

8成7上班族因勞苦想離職　主因：薪水不成正比、身兼多職

無良！台酒酒精網拍價格狂翻5倍　台酒警告：勿發災難財

趙建凱：行銷業務就靠姓名學

台元紡織竹北廠最快6月關廠　鼓勵員工優離優退！裕隆集團：調整方向並降低轉型衝擊

為救實體經濟！中國人行16日定向降準　釋放長期資金2.36兆元

快訊／美股大反攻！道瓊開盤迅速漲破1300點　三大指飆漲6％

快訊／美股三大期指又「熔斷」！狂漲5％觸交易限制　道瓊期指暴升千點

影／熊市來臨如何投資操作？　專家：多空單都持有

橙的「由虧轉盈」董事會決議通過：配發每股現金股利0.1元　近三年首次配息！

防疫升級！國防部禁止官兵出國　做「最壞打算」確保國軍戰力完整

牽手漫步夜櫻下、光雕河！精選「北部3處免費夜間約會地」

Lisa夢幻彩色毛衣粉絲狂敲碗　Jennie也愛的紮染風是這牌

春訓熱身賽取消　陳偉殷：天晴了再繼續努力

犯案前才買刀！新店男IG亮刀：品牌迷思　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

飛天胖虎展善心　威廉森付鵜鶘主場員工停賽1個月薪資

不斷更新／捷克宣布所有商店停業！紐西蘭取消「基督城槍擊案」周年紀念活動

新店隨機殺人嫌自稱「小鄭容和」…手臂滿是自殘刀疤！得知路人慘死冷回：喔

山友爬山抗疫顧健康！　投保登山險也有賠緊急救援費用

小三通暫停觀光業急凍！金門機場碼頭不見遊客　街頭冷清業者叫苦連天

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

財經熱門新聞

美股反攻　道瓊開盤大漲1200點

即／美股三大期指暴漲　觸發熔斷

台元紡織鼓勵員工優離優退　裕隆集團：降低轉型衝擊

網購口罩神回饋　22元銀行全埋單

經部神速：「布口罩」出口免報關　婆媽狂call抱怨變感謝

金價本週大跌6.7%！創7年來最大單周跌幅　因投資人急於變現

泛國巨家族跌停鎖死　被動元件跳水

酒吧、特殊娛樂街在哪？　營業人地圖告訴你

台酒酒精網拍價狂翻倍　台酒盯上

8成7上班族因勞苦想離職　主因：薪水不成正比、身兼多職

趙建凱：行銷業務就靠姓名學

「疫」外收穫！經部：投資臺灣三大方案突破9000億大關

宏碁宣布實施庫藏股　買回區間為10.05元~13.5元

逐筆交易新制　散戶用市價單要小心

更多熱門

相關新聞

1月總薪資平均10.25萬元　疫情將影響2月薪資、受僱人數

1月總薪資平均10.25萬元　疫情將影響2月薪資、受僱人數

行政院主計總處今（12）日公布1月受僱員工經常性薪資平均4萬2348元，年增1.57%，增幅為近3年新低，可能原因為1月工作天數較少所致；加計非經常性薪資後，總薪資平均10萬2561元，年增8.95%，主因今年農曆春節落在1月，年終獎金集中於1月入帳。

11小時領800！飲料妹「只到對面點餐扣500」

11小時領800！飲料妹「只到對面點餐扣500」

轉職者注意！「這樣挑」讓換工作加分

轉職者注意！「這樣挑」讓換工作加分

保障隔離員工領薪　富邦產推新品

保障隔離員工領薪　富邦產推新品

國防部女雇員詐財同事薪…半年爽領23萬

國防部女雇員詐財同事薪…半年爽領23萬

關鍵字：

職業上班族薪資

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥短片遭指「暗諷女友整型」周揚青回嗆酸民

新店男跟太太吵架　為了發洩竟拿刀隨機捅死無辜路人！

快訊／新店男走在路上...遭人持刀狠砍背部大量噴血慘死

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎

新店男跟妻吵架怒捅死路人　行兇原因曝光

股災燒到黃鐙輝！投資神預言「反彈日」

美媒：川普將宣布進入緊急狀態

19歲妹與20歲男友密謀殺母！媽「動脈被刺斷」慘死

新竹女騎士切車遭撞「下半身還在機車上」

羅志祥、周揚青爆「分手原因曝光」！她怒PO自白文

「韓國金針菇」釀4死36病！美國公開致命真相

快訊／川普：全國進入「國家緊急狀態」

口罩實名3.0？陳時中擬推家戶團購

蔡宜芳爆乳主持粉絲會　竟是為張益贍穿的

冷氣團明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多

更多

最夯影音

更多
彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！
神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面