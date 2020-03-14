8成7上班族因勞苦想離職　主因：薪水不成正比、身兼多職

▲8成7上班族因勞苦想離職。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

上班族工作到底有多勞苦？根據1111人力銀行調查顯示，高達8成7的上班族因為工作勞苦而萌生想離職的念頭，其中有(31.2%)的上班族經常想離職，另外還有(55.5%)的上班族偶爾會出現離職的念頭。

1111人力銀行指出，由上班族來自評勞苦指數，結果平均分數達到62分，其中有(7.6%)的上班族自認工作勞苦的狀態達到臨界值，自評勞苦程度滿分，還有(23.6%)的上班族勞苦指數超過80分瀕臨爆表。

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倘若進一步從產業來進行分析，自認工作最勞苦的從業人員分別是營建/不動產業、醫療/農牧/環境業以及貿易/流通業。

從調查中也發現在選擇工作主要會考量薪資待遇(78.9%)、員工福利(66.2%)以及工作環境(65.6%)，認為勞苦的主要原因包括，付出與薪水不成正比(44.5%)、心理壓力/責任重(41.4%)、一人身兼多職(22.9%)以及工時過長(21.6%)。

在勞苦的面向上，有4成8的上班族認為自己的工作勞心又勞力，另外有3成6上班族自認勞心居多，還有1成7的上班族覺得付出以勞力居多。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，營建不動產業的從業人員雖然有表訂的上下班時間，但實際上買賣帶看幾乎都要配合買家下班後或是假日的時間，等於是為了業績24小時待命，犧牲正常的家庭生活。

另外，醫護人員的高壓與辛苦，則在這波新冠肺炎的疫情下被推到高點，除了加班工作、因為疫情犧牲出國、休假，於此同時還要擔心自己被感染，讓醫護人員備感壓力，自覺勞苦。

而運輸物流業，得長時間在公路上穿梭，工作風險高，再加上2月份以來民眾減少外出，宅經濟熱，網購業績翻倍成長，從業人員工作量倍增，等於從年前的物流高峰一路忙到3月，完全沒有喘息的時間。