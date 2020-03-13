韓國「金針菇」釀4死36染病！　美國公開致命真相

▲南韓產金針菇染菌，導致美國當地4人死亡。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

一款生鮮金針菇從南韓外銷到美國，不過日前卻被驗出裡頭含有李斯特菌，此種病菌已經遍布美國17州，共計造成36人染病，甚至還有2名孕婦因此流產，近來在美國加州、夏威夷州、紐澤西州接連奪走了4條人命，目前當局已緊急召回所有從南韓進口的菇類產品。

綜合外媒報導，該款從南韓進口至美國的金針菇，在密西根農業和農村發展部門被驗出李斯特菌陽性反應，到目前為止至少造成36人染病，甚至嚴重到住院治療，其中包含6名孕婦，還有2人因此流產。美國疾病管制與預防中心（CDC）、食品藥物管理局（FDA）現已著手調查這起事件。

根據官方指出，該款生鮮金針菇已在加州、夏威夷州、紐澤西州造成4人死亡，美國疾病管制與預防中心警告民眾，就算吃下肚後沒發生任何異狀，目前最好先暫時避免食用標籤為「韓國進口」的任何菇類；食品藥物管理局則表示，已緊急將所有從韓國進口的菇類產品回收。

若不幸誤食李斯特菌，患者會出現頭痛、發燒、肌肉酸痛、意識混亂、失去平衡等現象，通常在進食約1到4週會出現前述症狀，最長則是70天。如果是孕婦食用，嚴重的話恐會導致早產、流產、死產或是新生兒感染的狀況發生，65歲以上的老年人、免疫系統較弱或慢性病患者，皆為高風險感染族群。

更多 CTWANT 報導

50萬公升鮮血噴發！染紅街道飄濃濃惡臭…附近還可見屍體

盲眼龍婆24年前就預言「新冠肺炎」！不停碎念「被冠冕籠罩」

衛星圖驚見「萬人塚」暴露伊朗疫情慘況…公墓空位全被填滿