聖火傳遞活動辦一天就取消　希臘奧委會憂疫情擴大急喊卡

▲奧運聖火點燃儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

希臘奧林匹斯赫拉神廟於12日正式點燃2020東京奧運的聖火，準備傳遞聖火繞境希臘，但希臘奧委會（HOC）13日宣布，受新冠肺炎疫情擴大影響，將取消東奧在希臘國內的聖火傳遞活動，但仍會如期在19日交付聖火給日本。

希臘奧林匹克委員會聲明表示，因為聖火傳遞活動引來大批觀禮群眾，所以在與衛生部和國際奧林匹克委員會協商後，做出這項具有深遠意義的決定，因為公共衛生是最終考量的重點，而在困難時期，各方都應採取謹慎、合理的態度。

雖然取消了傳遞儀式，但聖火會如期在19日交給日本，東京奧運會首席執行官藤代敏郎表示，「聖火會在20日抵達日本，傳遞活動則會於26日開始，起點選在福島縣。」

根據《華盛頓郵報》報導，聖火點燃儀式12日在奧運發源地赫拉神廟舉行，由希臘女演員喬吉亞（Xanthi Georgiou）利用凹面鏡匯聚陽光點燃聖火，並傳給第一位聖火接力棒，希臘射擊選手安娜（Anna Korakaki）。同時，安娜也是史上第一位聖火接力跑第一棒的女性。

第二棒則由2004年雅典奧運馬拉松金牌得主、日本選手野口水木接下。野口在跑了200公尺後對在場媒體表示看到聖火點燃的瞬間覺得很興奮。當媒體問及日本疫情時，野口也說，希望疫情可以早日平息，相信東京奧運可以如期舉行，但由於希臘奧委會奧委會的決定，聖火傳遞儀式在第2天就被迫取消。