　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聖火傳遞活動辦一天就取消　希臘奧委會憂疫情擴大急喊卡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 奧運聖火點燃儀式 。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧運聖火點燃儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

希臘奧林匹斯赫拉神廟於12日正式點燃2020東京奧運的聖火，準備傳遞聖火繞境希臘，但希臘奧委會（HOC）13日宣布，受新冠肺炎疫情擴大影響，將取消東奧在希臘國內的聖火傳遞活動，但仍會如期在19日交付聖火給日本。

希臘奧林匹克委員會聲明表示，因為聖火傳遞活動引來大批觀禮群眾，所以在與衛生部和國際奧林匹克委員會協商後，做出這項具有深遠意義的決定，因為公共衛生是最終考量的重點，而在困難時期，各方都應採取謹慎、合理的態度。

雖然取消了傳遞儀式，但聖火會如期在19日交給日本，東京奧運會首席執行官藤代敏郎表示，「聖火會在20日抵達日本，傳遞活動則會於26日開始，起點選在福島縣。」

根據《華盛頓郵報》報導，聖火點燃儀式12日在奧運發源地赫拉神廟舉行，由希臘女演員喬吉亞（Xanthi Georgiou）利用凹面鏡匯聚陽光點燃聖火，並傳給第一位聖火接力棒，希臘射擊選手安娜（Anna Korakaki）。同時，安娜也是史上第一位聖火接力跑第一棒的女性。

第二棒則由2004年雅典奧運馬拉松金牌得主、日本選手野口水木接下。野口在跑了200公尺後對在場媒體表示看到聖火點燃的瞬間覺得很興奮。當媒體問及日本疫情時，野口也說，希望疫情可以早日平息，相信東京奧運可以如期舉行，但由於希臘奧委會奧委會的決定，聖火傳遞儀式在第2天就被迫取消。

 
ET快訊
快訊／川普急召開疫情記者會　美媒：宣布進入緊急狀態
快訊／越南15日停發落地簽！世界各國都不准辦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHO強烈建議印尼發布「緊急狀態」　譚德塞證實與佐科威「優質通話」

巴西總統檢驗逆轉！新冠病毒陽性變陰性　總統兒：結果還沒出爐

快訊／川普急召開疫情記者會　美媒：宣布進入緊急狀態

聖火傳遞活動辦一天就取消　希臘奧委會憂疫情擴大急喊卡

旅義台人催淚澄清：台灣防疫傲人海外沾光　義大利也是家園「未要求撤僑」

韓國「金針菇」釀4死36染病！　美國公開致命真相

快訊／越南15日停發落地簽！世界各國都不准辦

不斷更新／巴西總統確診新冠肺炎　全球首位元首確診

快訊／真的確診了！巴西總統新冠病毒陽性　全球首位國家元首

快訊／西班牙宣布進入緊急狀態！　政府可下令「封鎖」

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

《青春有你2》「虞書欣說話」熱搜第1　蔡徐坤傻眼：是演了一部情境劇嗎？

新冠肺炎全球大流行！　譚德塞：為各國不作為感到擔憂

鸚鵡隔空吵架「同頻率搖擺」 牠衰爆被狠咬：干我什麼事

《青春有你2》Ella感性演唱《都幾歲了》 網友感動：聲音都是故事

上銬影片曝！廈門台商隔離還想跑　攻擊運將「被警爆氣壓制」重罰百萬

WHO強烈建議印尼發布「緊急狀態」　譚德塞證實與佐科威「優質通話」

巴西總統檢驗逆轉！新冠病毒陽性變陰性　總統兒：結果還沒出爐

快訊／川普急召開疫情記者會　美媒：宣布進入緊急狀態

聖火傳遞活動辦一天就取消　希臘奧委會憂疫情擴大急喊卡

旅義台人催淚澄清：台灣防疫傲人海外沾光　義大利也是家園「未要求撤僑」

韓國「金針菇」釀4死36染病！　美國公開致命真相

快訊／越南15日停發落地簽！世界各國都不准辦

不斷更新／巴西總統確診新冠肺炎　全球首位元首確診

快訊／真的確診了！巴西總統新冠病毒陽性　全球首位國家元首

快訊／西班牙宣布進入緊急狀態！　政府可下令「封鎖」

9000元口罩你買嗎？法國時裝品牌成防疫先知　聯名款效果等同N95

口罩實名制3.0要來了？陳時中：擬推「家戶團購」...憑戶口名簿領

WHO強烈建議印尼發布「緊急狀態」　譚德塞證實與佐科威「優質通話」

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎…發病前多次搭大眾運輸

中學五人制／球場內外都是學習　新豐沒進8強教頭仍滿意表現

影／視察國小防疫！鄭文燦排隊領餐時說話　下秒遭小2生糾正：市長不要講話

股災燒到黃鐙輝！　竹科工程師背景被挖出…投資神預言「反彈日」

巴西總統檢驗逆轉！新冠病毒陽性變陰性　總統兒：結果還沒出爐

女模困武漢50天直擊「街上冷清現況」　曝去超市要過五關卡！

「殲31」灰色新機身試飛　分析：可能成為航母艦載機

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

國際熱門新聞

美媒：川普將宣布進入緊急狀態

即／真的確診　巴西總統病毒陽性

「韓國金針菇」釀4死36病！美國公開致命真相

即／越南15日停發落地簽　世界各國都一樣

即／西班牙宣布進入緊急狀態

旅義台人催淚澄清：從未要求撤僑

巴西總統檢驗逆轉　總統兒：還沒結果

即／譚德塞祖國淪陷！衣索比亞首例確診

「這是一場物競天擇的防疫！」　旅英媽一聽心碎

憂疫情擴大　希臘奧委取消聖火傳遞

巴西總統發言人確診　川普回應了

鼓勵封城義大利人　Pornhub開放免費看

即／捷克宣布16日禁止所有外國人入境

更／澳洲內政部長染新冠肺炎

更多熱門

相關新聞

東京奧運延1至2年？　中華奧會否認接獲消息

東京奧運延1至2年？　中華奧會否認接獲消息

11日傳出東京奧運籌委會委員高喬治之向《華爾街日報》表示，若武漢肺炎疫情嚴重，導致今夏奧運會無法順利舉辦，那麼延後1至2年，將是最可能方案。對此，中華奧會今日回應，「尚未接獲任何通知或暗示奧運延期消息，仍將朝既定舉辦日期進行準備。」

東奧拳擊亞大區資格賽 林郁婷晉級8強

東奧拳擊亞大區資格賽 林郁婷晉級8強

林郁婷首戰　誓奪奧運拳擊門票

林郁婷首戰　誓奪奧運拳擊門票

快訊／國際奧委會：東京奧運如期舉辦

快訊／國際奧委會：東京奧運如期舉辦

東京奧運聖火傳遞　傳縮小規模舉辦

東京奧運聖火傳遞　傳縮小規模舉辦

關鍵字：

希臘奧委會聖火傳遞國際奧林匹克委員會2020東京奧運

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新店男跟太太吵架　為了發洩竟拿刀隨機捅死無辜路人！

快訊／新店男走在路上...遭人持刀狠砍背部大量噴血慘死

美媒：川普將宣布進入緊急狀態

即／真的確診　巴西總統病毒陽性

新竹女騎士切車遭撞「下半身還在機車上」

「韓國金針菇」釀4死36病！美國公開致命真相

蔡宜芳爆乳主持粉絲會　竟是為張益贍穿的

19歲妹與20歲男友密謀殺母！媽「動脈被刺斷」慘死

C羅納度驚傳「自主隔離中」

即／越南15日停發落地簽　世界各國都一樣

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

即／西班牙宣布進入緊急狀態

冷氣團明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多

王浩宇秀對話紀錄　黃光芹：誰還信任你？

羅志祥短片遭指「暗諷女友整型」周揚青回嗆酸民

更多

最夯影音

更多
彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！
神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面