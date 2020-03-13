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旅義台人催淚澄清：台灣防疫傲人海外沾光　義大利也是家園「未要求撤僑」

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▲▼新冠肺炎,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲旅義台人發表聲明澄清，從未要求撤僑。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

受到中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，義大利成為歐洲重災區，外交部長吳釗燮甚至在立法院答詢有關撤僑義大利台人的相關問題。對此臉書粉絲頁「旅義台人」發文澄清，台灣防疫的傲人成效，讓他們也在海外沾光，但是他們不會在這時突增台灣防疫人員的負擔，而且義大利也是他們的家園「從未要求撤僑」。

旅義台人7點聲明如下：

1.我們沒有要求撤僑

最近幾天，義大利僑胞或台商要求台灣政府包機撤僑的消息甚囂塵上，除了驚動外交部長吳釗燮在立法院答詢外，我們的親友也紛紛捎來關心。

面對種種傳聞，以及隨之衍生的指責，我們要鄭重澄清:「我們從未要求撤僑，也沒有被徵詢是否要撤僑，新聞中的消息源頭無法代表我們的意見。」

台灣是我們的故鄉，在疫情全球蔓延之際，台灣傲人的防疫也讓在海外的我們沾光。我們不會在這時徒增台灣防疫人員的重擔， 也無意佔用台灣的健保資源。

2️.若要離開義大利，我們會自己買機票

根據義大利政府的最新緊急命令，沒有居留證、義大利國籍的台灣旅客可以逕行離境。在四月三日前，持有居留證和具有台、義雙重國籍的台灣人原則上不得出境，但若有健康、工作、急難等重大事由想要離境，在提供自我聲明書並表示承擔相關法律責任後，邊境警察會一個、一個案件判定是否能夠離境。

換句話說，若有合理的理由，我們還是可以自行離開義大利。若發生這樣的情況，當然是我們自付機票費用，而不是花費台灣納稅人的錢。

3️.義大利也是我們的家

從生我們、養我們的台灣來到異鄉，經過種種的水土不服、文化摩擦後，我們決定留在義大利，是因為豐富包容的環境給了我們落地生根的沃土。

這裡也是我們的家，在義大利飽受疫情折磨之際，我們相當擔憂。生活在這裡，我們親身體會過這個國家的缺點，也明白政府和人⺠一開始對這個病毒戒心不夠。眼前是艱苦的硬仗，但我們相信這個人本主義的發源地，終究能夠挺過這個難關。

媒體不斷重複著醫療體系不堪負荷，但更說明了，刻板印象中愛享樂的義大利人，還有著堅忍的一面。患難見真情，醫護人員在資源緊繃之際不眠不休搶救病患，隔離也沒有讓⺠眾變冷漠，在防疫的種種限制下，義工幫獨居的老人送餐、送藥，陪他們線上聊天，也沒忘記繼續照顧街上的流浪漢。

4️.我們宅在家，但沒有斷糧，也沒有恐慌

隨著疫情日趨嚴峻，義大利中央政府的防疫措施一再緊縮，由北往南擴大範圍。「疫區」的學校、教堂、博物館關門、任何有群聚可能性的活動通通取消，餐廳、咖啡館歇業，我們捨棄了一些過去習以為常的活動，宅在家裡防止狡猾的病毒入侵，但沒有陷入恐慌，每個人都繼續過日子。

新聞影片中，義大利人大排長龍在超市搶購的影片很驚人。但事實上，我們沒有「斷糧危機」，即使最新的禁令要求更多商店歇業，食品相關的超市、蔬果店、肉舖等依舊供應無虞，藥房也繼續營業。

為了減少外出增加感染風險，我們可以向超市下單宅配，不少城鎮的地方政府也組織了當地的商鋪，提供送貨到家的服務。

5️.人性封城

新聞媒體把義大利的封城比擬為武漢，為了遏制疫情，義大利是壯士斷腕了，這對於自由國度是很不容易的抉擇。

無論如何，義大利是跟台灣一樣的⺠主國家，不是獨裁政權，因此並非毫無人性「拘禁」我們。在居住的城鎮裡，我們還是可以出門。不過，因為不少新型冠狀病毒的感染者是輕症或是沒有症狀，為了避免在無意中感染別人，政府鼓勵我們宅在家。

如果有工作、健康或急難等正當理由，並出示文件與證明，我們也可以離開居住的城鎮。路上有警察盤檢，若宣稱不實，要被罰款，還可能面臨最高三個月的牢獄之災。也許還是有人想投機， 但多數人都是乖乖聽話。

對於健康的居⺠而言，在義大利所謂的封城，更像是軟言相勸都沒轍之後，父母不得不下的「禁足令」，要貪玩的孩子不要出外與朋友玩樂。

6️.排華的是少數人

還有許多家人擔憂，排華的氣氛會影響同樣是黃皮膚的我們。不可否認，每個社會裡都有人會排擠外來者。不過，義大利人天性好奇而且慷慨，對不同人事物的接納度很高，儘管有時因為文化落差有摩擦，但更多時候是義大利人幫了我們，才得以讓我們順利融入異鄉。

7️.一起面對疫情，別讓病毒拆散我們

才誕生不到五個月，新型冠狀病毒蔓延了全世界，但很多時候，恐懼比疫情跑得更快。還沒得病，但順著恐懼滋生的訊息病毒已經啃噬了人性。

人我之間築起牆，相互猜疑、攻訐，但高牆攔不住病毒，面對「全球化」快速擴散的病毒，需要的是更多的理解與互助。別讓病毒拆散了我們。

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