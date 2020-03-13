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台元紡織竹北廠最快6月關廠　鼓勵員工優離優退！裕隆集團：調整方向並降低轉型衝擊

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中華汽車慶50歲生日　嚴陳莉蓮換LOGO展雄心﻿

▲裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

裕隆集團旗下台元紡織竹北廠13日傳出擬資遣員工，最快6月底關廠。對此，裕隆集團表示，台元紡織事業因應未來轉型發展，逐步檢討台灣及海外工廠的定位及角色，也實施辦法鼓勵員工「優離、優退」，輔導員工轉業，希望在轉型過程中降低對員工的衝擊，目前公司沒有資遣員工。

裕隆集團指出，台元紡織因應環境變化，各產業供應鏈都面臨轉型壓力下，重新針對全球各地的產能進行優化配置；在推動紡織事業轉型策略，以及重整供應鏈使之更有效率，台元紡織也實施優退辦法，鼓勵員工優離、優退。

請繼續往下閱讀...

根據台元紡織的優離優退公告，優退申請已在3月6日截止，優離時間將於3月13日截止；優退員工最多可領到6個月，優離員工最多也可領5個月。裕隆集團規劃，台元紡織未來將朝向海外生產，國內生產基地包括竹北廠及竹南廠將朝向關廠。

台元紡織是沒有上市櫃的老牌紡織廠，主要生產棉紡與牛仔布，資本額81億元，現有員工約1700人，董事長為嚴陳莉蓮，是裕隆集團的重要控股公司。由於產業鏈外移，台元紡織在台灣仍有生產線，也有接單生產，但考量內外市場及產業競爭力，並以供應鏈效率角度配置工廠產能，推動產業轉型。

台元科技園區以台元紡織竹北廠基地重新開發，是裕隆集團轉型推動產業聚落升級的代表作，現為國內IC設計重鎮，被譽為「台版矽谷」，年產值超過千億元，吸引300家IC設計、資訊、光電、生技產業等科技廠商，進駐率逾9成，也帶入2萬名科技人才。

 
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