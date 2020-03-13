為救實體經濟！中國人行16日定向降準　釋放長期資金2.36兆元

▲中國人民銀行釋放長期資金5500億元人民幣。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

中國人民銀行（下稱人行）13日在官網宣布，16日實施普惠金融定向降準，預計將對市場釋放長期資金5500億元人民幣（約新台幣2.36兆元）。

人行指出，為支援實體經濟發展，降低社會融資實際成本，將於2020年3月16日實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點；對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點，支持發放普惠金融領域貸款，共釋放長期資金5500億元人民幣。

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人行說，實施穩健的貨幣政策，更加靈活適度，把支援實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，為高品質發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

人行有關負責人表示，這次定向降準釋放長期資金5500億元，其中對達到普惠金融定向降準考核標準的銀行釋放長期資金4000億元，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點釋放長期資金1500億元。

負責人續指，此次定向降準釋放長期資金有效增加銀行支援實體經濟的穩定資金來源，每年還可直接降低相關銀行付息成本約85億元，通過銀行傳導有利於促進降低小微、民營企業貸款實際利率，直接支援實體經濟。此次定向降準兼顧主動推動和事後激勵，用市場化改革辦法疏通貨幣政策傳導，有利於激發市場主體活力，進一步發揮市場在資源配置中的決定性作用，支援實體經濟發展。

負責人稱，普惠金融領域貸款包括農戶生產經營貸款、建檔立卡貧困人口消費貸款、助學貸款、創業擔保貸款、個體工商戶經營性貸款、小微企業主經營性貸款、單戶授信小於1000萬的小型企業貸款、單戶授信小於1000萬的微型企業貸款。

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