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橙的「由虧轉盈」董事會決議通過：配發每股現金股利0.1元　近三年首次配息！

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▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

記者楊絡懸／台北報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」（4554）2019年全年合併營收為3億4676萬元，年減7.37%，稅後淨利為5278元、稅後每股盈餘（EPS）0.25元，與前一年度相比由虧轉盈，因此，13日經董事會決議通過，考量公司財務體質健全且資本公積充沛，擬配發每股現金股利新台幣0.1元，近3年來首次配息，現金配發率達40%，以期將整體營運成果與全體股東共享。

橙的表示，2019年由虧轉盈，主要是公司落實優化客戶及產品結構，除了公司積極擴大於歐美地區及日本地區的AM市場，運用新世代TPMS產品打入輪胎通路、汽車百貨通路等AM市場客戶，搶攻新車及保有車輛加裝TPMS的市場商機，尤其日本客戶主要針對卡車的TPMS系統下單力道增溫，挹注來自日本地區營收大幅成長1.2倍。

請繼續往下閱讀...

為了避免中國OEM轎車的TPMS價格戰，橙的指出，公司也看準重型卡車、客運等大型車輛TPMS系統加裝需求，全力布局中國重型車輛利基型市場，成功打入鄭州宇通、北汽福田等主要TPMS供應商，並在客戶拉貨力道逐步提升下，帶動整體毛利率，由2018年的34.93%成長至38.02%，營業淨利率達2.91%。

橙的進一步表示，2019年AM營收占比為74.76%、OEM營收占比為25.24%，自去年成功切入中國宇通汽車TPMS的OEM供應商後，來自卡客車OEM的業績表現有穩步提升，佔整體貢獻度達6.12%，而歐美地區持續著重AM市場的布局，運用不同策略與異業合作模式、研發新世代TPMS產品，爭取與更多新客戶、新訂單之合作機會，同時也帶動Orange TPMS品牌知名度也持續提升，全力布局TPMS系統在利基型市場的成效展開。

展望2020年第一季，橙的表示，雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延影響零售消費景氣下滑，對整體營運成長帶來負面的干擾，但公司將延續落實「布局全球TPMS利基型市場、研發新世代TPMS產品進攻全球AM市場、優化公司整體營運」3大營運方針，憑著在大型車輛上已手握許多實績，以及執行業務團隊在地化，就近執行市場開發與即時售後服務，持續擴大歐美AM及中國OEM市場布局，有望推升營運規模持續加大，貢獻整體營運繳出亮眼的成績單。

根據中國汽車協會統計，2019年中國重卡銷量達117.4萬輛、年增2.6%，創下單一國家重卡銷售紀錄。橙的表示，看好大型車輛TPMS系統加裝需求的龐大商機，將持續透過獨家的商用車、曳引車專用定位技術，針對物流業發達區域擴大業務的布局。

橙的透露，打入鄭州宇通、北汽福田等卡客車的龍頭集團供應鏈中，優異的產品及服務也創造日本、巴西地區等客戶對於橙的TPMS系統訂單的詢問需求提升，且日本Hitachi訂單也預計在今年下半年逐步貢獻營收，將有助於橙的保持良好的訂單能見度。

 
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