經部神速：「布口罩」出口免報關　婆媽狂call抱怨變感謝

▲經濟部政務次長王美花表示，口罩國家隊陸續提升產能，助攻口罩日均產能達到1000萬片以上。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，經濟部日前開放布口罩出口禁令，但有不少婆婆媽媽抱怨報關太麻煩，經濟部政務次長王美花今（13）日表示，經與財政部協調後再放寬布口罩的通關程序，布口罩免報關，婆媽也不用再簽切結書，就能將布口罩寄給國外親友。

政府斥資購置的新產線本周日均產量達920萬片，在我國口罩產能逐漸穩定情況下，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心同意布口罩可以輸出，經濟部配合公告自109年3月12日起至109年4月30日止通案准許出口。

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自從政府開放布口罩出口禁令後，不少婆婆媽媽準備要寄給在外國的兒女或親友，後來發現還得處理報關程序，實在太麻煩，紛紛打電話到經濟部國貿局來抱怨，讓國貿局同仁們接客訴電話接到手軟。

經濟部政務次長王美花表示，經與財政部跨部會討論後，決定將布口罩另列序號，簡化其報關程序，自即日起生效，方便民眾不用再簽切結書，就能將布口罩寄給國外親友。

經濟部國貿局表示，針對防疫所需的口罩，國內本周可達到日均產量920萬片，下周可達1,000萬片；下一批新產線，也將於3月底陸續交機生產。隨著口罩產能持續穩定增加，政府將適時滾動檢討相關機制，使國人更方便取得口罩。