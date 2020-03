希臘首位女總統就職典禮超冷清　僅150人出席還禁止握手

▲希臘首位女總統薩凱拉羅普盧(Katerina Sakellaropoulou)。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

希臘第一位女總統薩凱拉羅普盧(Katerina Sakellaropoulou)在13日就職,任期為5年,典禮原本預計將有一千多人出席,但因應新冠肺炎疫情關係,縮減為150人參加,並且禁止有包含握手在內的身體接觸出現。截至12日晚間為止,希臘境內出現首起死亡病例,並有117例確診。

薩凱拉羅普盧原本是希臘最高行政法院的國務委員會主席,也曾任教育和外交部顧問,受到執政的「新民主黨」(Conservative New Democracy Party)提名,在1月23日從國會300名議員之中獲得261票,打破傳統成為希臘第一位女總統,包括主要在野黨「激進左翼聯盟」(Syriza)與左派路線「爭取變革運動」(Movement for Change)也都以壓倒性的票數支持。

Greece's first woman #president, Katerina Sakellaropoulou on her way to the presidential mansion for the handover ceremony. Congratulations! #Greece #ΠτΔ #Σακελλαροπούλου pic.twitter.com/3otX1WQ0BS