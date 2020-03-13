行政院前院長陳冲：前瞻基礎建設不只綁樁撒錢　要考量新社會契約

▲行政院前院長陳冲。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（13）日表示針對新社會契約發表看法，指出前瞻基礎建設不只是鋪軌道、修路進行傳統綁樁撒錢，而是要考慮新社會契約。

倫敦政經學院校長Minouche Shafik過去在IMF、世銀銀及英格蘭銀行副總裁的經驗，對新社會契約提出不少建言。Shafi提到，新的社會契約有必要提供全體最低收入，其實比較接近全民基本所得的意思，與我國最低工資法，則毫無關係。

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陳冲指出，新社會契約的內容，反映當前社會待解決的問題，較明顯就是貧富差距、知識落差身分矛盾、世代對立、經社的停滯等。

針對貧富差距，法國學者皮卡迪曾經提出「富人稅」。但是陳冲認為，台灣依課稅資料無法發現潛藏的富人，只是在現有的納稅人兼作重分配而已，還是應由革新稅收著手，由資金流掌握稅源，在從稅制加強資本利得的課稅，在從稅制加強資本利得課稅，假使捨財產交易如股票、外匯及房地所得課稅，而計較勤勞所得、補充保費，甚至是沒有現金流的財產，能所謂公平？

知識落差自古也有之，在數位時代的教育，應該提早或延後，例如孩童早熟應考慮放寛入學學齡，將兒童早期教育中的後期階段提前倂入教育體系。且因應時代進步，技術的提升更應成為終身教育甚至人生義務教育的一環。

在台灣基於歷史或政治考量，也有不少身分別不同的補貼，例如退休金、老農津貼、用油補貼、利息補貼等，其中自有公平或存廢的爭議。陳冲指出，但其他身分如家庭主婦、照顧老幼之家屬，對社會亦有貢獻，也引發是否補貼問題，自然衍生是否應有全民基本所得的討論。

另外世代對立包含世代包容，應是相互忍讓、兩頭下手，採取對策。經社停滯，其中至少有兩項課題，一是社會階級的流動性(social mobility)，一是收入成長的牛步。前者一直欠缺長期動態的分析，卻是社會上普遍的印象；後者除此原因外，還有經濟雙元化問題，欲求解方，以上幾項因素，恐怕都要同時考慮。

陳冲最後結論，前瞻基礎建設，在數位時代，決不是鋪設軌道、築路架橋，進行傳統的綁樁撒錢而已，而要考慮新社會契約。