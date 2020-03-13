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夏普獲日本經產省補助增設口罩產線　力拚月產能達600萬片

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▲夏普計劃取回SDP。（圖／路透）

▲夏普獲得日本政府補助增設口罩產線。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

日本經濟產業省今（13）日正式公告口罩產線設備補助名單，總計有8家業者獲得補助，其中鴻海（2317）轉投資的夏普（Sharp）就在經產省補助增設口罩產線設備的名單之列，並在24小時稼動之下，可望力拚月產能達600萬片。對此，夏普表示，對於社會責任承擔不遺餘力。

新冠肺炎（COVID-19）疫情在持續擴散全球，口罩成為對抗疫情的必備用品，因此日本政府為了因應疫情所需的口罩數量，敦促國內企業增產口罩，並從2019年度預算中的預備費用中，提撥103億日圓（約28.84億台幣），用以協助企業增產口罩等防疫產品等用途。

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根據經產省公告，第1財年第2次口罩生產設備補助名單，總計有8家企業獲選，其中夏普在與鴻海精密工業公司進行口罩生產的技術合作下，預計將在日本設置2條口罩生產線，而且月產能達到450萬片，並在24小時稼動之下，可望力拚月產能達600萬片。

據悉，日本目前市場販售的口罩，有70%進口自中國大陸，但是目前由於中國大陸境內疫情嚴重，導致口罩供不應求，因此已經停止出口到其他國家，而夏普率先響應日本政府政策，並在獲得補助之後增設口罩生產線，以因應日本國內自用口罩所需。

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